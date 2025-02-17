5 milyar dolarlık anlaşmada sona doğru! Dell ile Musk masada

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticisi Dell ile Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI anlaşmasında sona yaklaşılıyor.



Bloomberg'de yer alan habere göre Dell, xAI şirketine yapay zeka çalışmaları için 5 milyar dolar değerinde sunucu sağlayacak. İki şirketin görüşmelere devam ettiği ve anlaşmanın ileri seviyelere geldiği belirtildi.



Anlaşmaya göre Dell, Nvidia'nın GB200 yarı iletkenlerini içeren sunucuları Musk'ın yapay zeka girişimine satacak.



Haberin ardından Dell hisseleri, cuma günü 6'ya varan artışla 117 dolara yaklaştı.



Yapay zeka girişimi, ABD'nin Tennessee eyaletinde inşa edilen bir süper bilgisayar projesinde Dell ve Super Micro sunucularını kullanmıştı.

Dell, aralık ayında on binlerce grafik işlem biriminin (GPU) projede kullanıldığını duyurmuştu.

Bilgisayar üreticisi, kasım ayında üç aylık yapay zeka sunucu sipariş talebinin 3,6 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

