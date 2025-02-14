97 milyar dolarlık teklif mahkemelik oldu

Teknoloji dünyası Elon Musk'ın 97 milyar dolarlık teklifi ile karıştı.



Musk liderliğindeki konsorsiyum, yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ı satın almak için teklif vermişti.



OpenAI CEO'su Sam Altman'ın söz konusu teklifi mahkemeye taşıdı. Altman'ın federal bir yagıçtan Musk'ın teklifini incelemesini istedi.



Musk'ın son adımlarının kendisiyle çeliştiğini belirten OpenAI CEO'su, mahkemeden teklifin kullanılması için izin talep etti.



Musk, ChatGPT'nin kâr amacı gütmeyen yapısının korunması halinde, OpenAI'yı satın alma girişiminden vazgeçmeye hazır olduğunu açıklamıştı.



KÂR AMACI DAVA KONUSU OLMUŞTU



Elon Musk, OpenAI'a kar amacı gütmeden, insanlığın yararına yapay zeka geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu terk ettiği iddiasıyla dava açmış ve şirketin kuruluş sözleşmesini ihlal ettiğini öne sürmüştü.



OpenAI da Musk'ın 2017'de yapay zeka girişiminin kar amacı güden bir yapıda olmasını desteklediğini gösteren bir dizi e-posta ve mesajı yayımlamıştı.

