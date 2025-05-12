ABD-Çin anlaşması teknoloji hisselerini yükseltti

ABD-Çin arasındaki gümrük vergilerinin gerilemesi piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

Küresel teknoloji ve çip hisselerinde pazartesi günü yükselişler yaşandı.

Anlaşma, yatırımcılar arasında büyük bir rahatlama yarattı. Özellikle Çin’e yüksek düzeyde bağımlı olan teknoloji devleri Amazon ve Apple’ın hisseleri hızlı şekilde prim yaptı.

Apple hisseleri yüzde 7’nin üzerinde değer kazanırken, Amazon’da artış yüzde 8’i geçti. Apple, iPhone üretiminin yüzde 90’ını hala Çin’de sürdürüyor ve bu ayki kazanç raporunda tarifelerin çeyrek bazda 900 milyon dolarlık ek maliyet yaratacağını açıklamıştı.



ÇİP DEVİ HİSSELERİNDE GÜÇLÜ SIÇRAMA

Nvidia ve TSMC gibi büyük çip hisselerinde de sıçrama yaşandı.



Nvidia hisseleri yüzde 5, AMD yüzde 4, Broadcom ve Qualcomm ise yaklaşık yüzde 5 yükseldi. Tedarik zincirinde yer alan Marvell, geçen hafta belirsizlik nedeniyle ertelediği yatırımcı gününe rağmen yüzde 7,5 değer kazandı.

Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC’nin ABD’de işlem gören hisseleri yüzde 4 artış gösterdi. Avrupa’da ise ASML ile Infineon hisseleri yüzde 4,5 civarında yükseldi.