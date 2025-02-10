ABD DeepSeek’i yasaklamayı düşünürken büyük teknoloji şirketlerinin yöneticileri ne dedi?

DeepSeek’in yenilikleri, ABD teknoloji sektöründe öyle bir sarsıntıya neden oldu ki yapay zekânın gözdesi Nvidia (NVDA), bir günde 600 milyar dolarlık piyasa değeri kaybetti — borsa tarihindeki en büyük günlük kayıp. Yatırımcılar, ABD’li devlerin yapay zekâ donanımına harcamalarını azaltabileceğinden korktu.



Wall Street Journal’a göre, bazı ABD’li milletvekilleri şimdi DeepSeek uygulamasının devlet cihazlarında yasaklanması için girişimlerde bulunuyor.



Yatırımcılarla yaptıkları görüşmelerde, büyük teknoloji şirketlerinin yöneticileri DeepSeek hakkındaki düşüncelerini farklı şekillerde dile getirdi. Kimileri yapay zekâ modellerini överken kimileri önemsemedi ya da konuyu detaylandırmaktan kaçındı.



Çoğu, DeepSeek’in ucuz modellerinin zamanla yapay zekâ maliyetlerini düşüreceğini kabul etse de 2025’te yapay zekâ altyapısına yönelik devasa yatırımlar yapmaya kararlı görünüyorlar. Bu harcamaların ne zaman karşılığını vereceği ise belirsiz.



Önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin konuyla ilgili söyledikleri:

Google (GOOG) CEO’su Sundar Pichai, DeepSeek’in düşük maliyetli modelinin Google’a etkisi sorulduğunda şunları söyledi:



● DeepSeek ekibinin “çok iyi iş çıkardığını” kabul etti.



● Ancak Google’ın kendi Gemini Flash modellerinin daha verimli olduğunu düşündüğünü belirtti.



● “2.0 Flash modellerimiz, DeepSeek’in V3 ve R1 sürümleriyle karşılaştırıldığında son derece verimli,” diyerek Google’ın uçtan uca optimizasyon konusundaki gücüne dikkat çekti.



● Yapay zekâ kullanım maliyetlerinin düşmesiyle daha fazla kullanım senaryosu ve fırsat oluşacağını öngördüğünü ifade etti.

Amazon (6 Şubat)



Amazon (AMZN) CEO’su Andy Jassy, DeepSeek’in yeni modelleriyle yapay zekâ harcamalarının azalacağına dair düşünceye katılmadığını açıkladı:



● “Teknoloji bileşenlerinin maliyeti azaldığında, teknoloji harcamaları da düşer” varsayımının tarihte hiç doğrulanmadığını söyledi.



● 2000’lerin başında agresif bulut yatırımlarından örnek vererek, maliyetlerin düşmesine rağmen harcamaların azalmak yerine arttığını ifade etti.



Gerçekten de Meta, Alphabet, Amazon ve Microsoft’un yöneticileri, yapay zekâ modellerinin eğitim (training) ve kullanım (inference) maliyetlerinin düşeceği tahmin edilse bile, 2025’te toplam 325 milyar dolar harcamayı planladıklarını açıkladı. Bu, bir önceki yıla göre %46’lık bir artış. Aralarında en fazla harcamayı ise Amazon yapacak.



Advanced Micro Devices (4 Şubat)



AMD (AMD) CEO’su Lisa Su, DeepSeek gibi yeni yapay zekâ girişimlerinin yatırımları düşürmeyeceğini düşündüğünü söyledi:



● SoftBank (SFTBY), Oracle (ORCL) ve OpenAI destekli 500 milyar dolarlık dev “Stargate” yapay zekâ altyapı projesini örnek gösterdi.



● “Tüm bu projeler muazzam işlem gücü gerektiriyor ve AMD’ye her iş kolunda büyük fırsatlar sunuyor,” diyerek yapay zekâdan gelen talebin artacağını savundu.

Qualcomm (5 Şubat)



Qualcomm (QCOM) CEO’su Cristiano Amon, DeepSeek’in yeni modellerinden en çok heyecan duyan isim oldu ve bu gelişmelerin telefon ve PC’lerde yapay zekâ kullanımını hızlandırabileceğini vurguladı:

Microsoft (29 Ocak)



Microsoft (MSFT) CEO’su Satya Nadella, 29 Ocak’ta düzenlenen toplantıda DeepSeek’ten övgüyle bahsetti.



● Microsoft’un, DeepSeek’in son yapay zekâ modelini Azure AI Foundry ve GitHub gibi geliştirici platformlarına eklediğini belirtti.



● Bu modelin “otomatik saldırı simülasyonu, içerik güvenliği entegrasyonu ve güvenlik taraması” aşamalarından geçtiğini ve yakında Microsoft’un yapay zekâ özellikli PC’lerinde de çalıştırılabileceğini söyledi.



● Nadella, DeepSeek’in önemli yenilikler yaptığını ve yapay zekâ alanının “metalaşma” sürecine girdiğini ifade etti.



● “Bizim gibi bulut altyapısını geniş ölçekte sunan ve PC platformu sağlayan bir şirket için bu haberler olumlu,” diye ekledi.



Meta (29 Ocak)



Meta (META), reklam sektöründeki gücü sayesinde “üretken yapay zekâdan en fazla faydalanabilecek şirket” olarak görülüyor. DeepSeek’in R1 adını verdiği yeni modelinin tanıtımıyla Meta hisseleri o gün %2 civarında yükseldi.



● CEO Mark Zuckerberg, DeepSeek hakkındaki genel heyecana mesafeli davrandı.



● Daha ucuz yapay zekâ modellerinin Meta’nın sermaye harcamalarını etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda, “Henüz bunun altyapı ve sermaye giderlerimize nasıl yansıyacağını söylemek için çok erken,” dedi.



● Zuckerberg, DeepSeek’in Meta’ya rakip konumda olduğunu, çünkü Meta’nın da kendi açık kaynaklı Llama modellerini küresel standart haline getirmeye çalıştığını vurguladı.



● “Amerika’nın rekabet gücü açısından bakarsak, küresel çapta açık kaynak bir standart oluştuğunda bunun Amerika kaynaklı olması çok önemli,” diye ekledi.



Apple (30 Ocak)



Apple (AAPL) CEO’su Tim Cook, 30 Ocak’taki görüşmesinde kendisine “DeepSeek konusundaki genel bakış açısı” sorulduğunda şu yanıtı verdi:



● “Verimliliği artıran her yenilik bizim açımızdan iyi bir şey.”



● Apple’ın “çok dikkatli ve planlı bir harcama yaklaşımı” benimsediğini söyledi.



● DeepSeek’in yeni R1 modelinin tanıtıldığı gün, Apple hisseleri %3’ten fazla arttı.



Google (4 Şubat)



Google (GOOG) CEO’su Sundar Pichai, DeepSeek’in düşük maliyetli modelinin Google’a etkisi sorulduğunda şunları söyledi:



● DeepSeek ekibinin “çok iyi iş çıkardığını” kabul etti.



● Ancak Google’ın kendi Gemini Flash modellerinin daha verimli olduğunu düşündüğünü belirtti.



● “2.0 Flash modellerimiz, DeepSeek’in V3 ve R1 sürümleriyle karşılaştırıldığında son derece verimli,” diyerek Google’ın uçtan uca optimizasyon konusundaki gücüne dikkat çekti.



● Yapay zekâ kullanım maliyetlerinin düşmesiyle daha fazla kullanım senaryosu ve fırsat oluşacağını öngördüğünü ifade etti.



Amazon (6 Şubat)



Amazon (AMZN) CEO’su Andy Jassy, DeepSeek’in yeni modelleriyle yapay zekâ harcamalarının azalacağına dair düşünceye katılmadığını açıkladı:



● “Teknoloji bileşenlerinin maliyeti azaldığında, teknoloji harcamaları da düşer” varsayımının tarihte hiç doğrulanmadığını söyledi.



● 2000’lerin başında agresif bulut yatırımlarından örnek vererek, maliyetlerin düşmesine rağmen harcamaların azalmak yerine arttığını ifade etti.



Gerçekten de Meta, Alphabet, Amazon ve Microsoft’un yöneticileri, yapay zekâ modellerinin eğitim (training) ve kullanım (inference) maliyetlerinin düşeceği tahmin edilse bile, 2025’te toplam 325 milyar dolar harcamayı planladıklarını açıkladı. Bu, bir önceki yıla göre %46’lık bir artış. Aralarında en fazla harcamayı ise Amazon yapacak.



Advanced Micro Devices (4 Şubat)



AMD (AMD) CEO’su Lisa Su, DeepSeek gibi yeni yapay zekâ girişimlerinin yatırımları düşürmeyeceğini düşündüğünü söyledi:



● SoftBank (SFTBY), Oracle (ORCL) ve OpenAI destekli 500 milyar dolarlık dev “Stargate” yapay zekâ altyapı projesini örnek gösterdi.



● “Tüm bu projeler muazzam işlem gücü gerektiriyor ve AMD’ye her iş kolunda büyük fırsatlar sunuyor,” diyerek yapay zekâdan gelen talebin artacağını savundu.



Qualcomm (5 Şubat)



Qualcomm (QCOM) CEO’su Cristiano Amon, DeepSeek’in yeni modellerinden en çok heyecan duyan isim oldu ve bu gelişmelerin telefon ve PC’lerde yapay zekâ kullanımını hızlandırabileceğini vurguladı:



● DeepSeek-R1 ve benzer modellerin, yapay zekâ teknolojilerinin daha hızlı, verimli ve artık cihaz üzerinde (on-device) çalışacak şekilde geliştiğini gösterdiğini söyledi.



● “Yapay zekâ eğitimi bulutta devam edecek olsa da, yapay zekâ modellerinin asıl çalıştırılması gitgide cihazlar üzerinde gerçekleşecek,” dedi.



● Bu durumun yapay zekâyı daha erişilebilir, kişiselleştirilebilir ve verimli hale getireceğini, dolayısıyla Qualcomm’un ürünlerine talebi artıracağını öngördüğünü belirtti.



Arm (5 Şubat)



Arm (ARM) CEO’su Rene Haas, İngiltere merkezli çip tasarımcısı olarak şirketlerinin tüketici cihazlarındaki yapay zekâ maliyet düşüşünden yarar sağlayacağını savunarak Nvidia’ya göndermede bulundu:



● “[Nvidia’nın] Grace Blackwell ne kadar harika olursa olsun, bunu bir cep telefonuna, kulaklığa veya hatta bir otomobile takmanız mümkün değil. Ama Arm mimarisi tüm bu cihazlarda kullanılabiliyor,” dedi.