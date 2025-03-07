ABD'de kritik toplantı: Trump, teknoloji liderleriyle buluşuyor

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji sektörünün büyük oyuncularıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor. HP, Intel, IBM ve Qualcomm gibi dev şirketlerin CEO’larının katılacağı bu toplantı, teknoloji dünyasının geleceği açısından büyük önem taşıyor. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında ithalat tarifeleri, ihracat kısıtlamaları ve yapay zeka teknolojilerinin ihracatına yönelik düzenlemeler yer alıyor.



Bloomberg’in haberine göre toplantı 10 Mart Pazartesi günü, Beyaz Saray’da yapılacak. Şirket liderlerinin bu buluşmada, Trump yönetiminin getirdiği ek gümrük vergilerinin, bilgisayar ve donanım üreticilerini zor durumda bırakabileceğini gündeme getirmesi bekleniyor.



ŞİRKETLERİN ENDİŞELERİ NELER?



Trump yönetimi, Çin, Meksika, Kanada gibi ülkelerden ithal edilen ürün ve bileşenlere %10 ila %25 arasında gümrük vergisi uygulamaya başladı. Bu gelişme sonrasında donanım üreticilerinin çoğunlukla Çin’den ithal ettiği, kritik öneme sahip yarı iletkenler, çelik ve alüminyum gibi malzemelerin fiyatı arttı. Bu da üretim maliyetlerinin yükselmesine sebep oldu.

Getirilen gümrük vergileri aynı zamanda ABD’li üreticilerin tedarik zincirinde sorunlar yaşamasına neden oldu. Üretimi yoğunlukla Çin’den ithal edilen bileşenlere bağımlı olan Amerikalı şirketler, tedarik zincirlerinde kesintiler yaşadı ve alternatif kaynaklar bulmakta zorlandı.



Artan üretim maliyetleri sebebiyle ABD’li üreticilerin uluslararası pazarda rekabet gücü kaybetmesinden endişeleniliyor. Yüksek maliyet sebebiyle bilgisayar, akıllı telefon, işlemci, grafik kartı ve benzeri ürünlerin satış fiyatlarının da artması bekleniyor. Uzmanlar, bu durumda düşük maliyetli üretim yapan Çinli şirketler ile ABD’nin devlerinin rekabet etmesinin zor olacağını düşünüyor.



ÇİP YASASI YÜRÜRLÜKTEN KALKABİLİR



Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de 2022 yılında yürürlüğe giren CHIPS and Science Act (Çipler ve Bilim Yasası) olacak. ABD’de yarı iletken üretimini teşvik etmeyi amaçlayan bu yasa, büyük şirketlere milyarlarca dolarlık devlet desteği ve vergi indirimi sağlıyor. Donald Trump, bu teşviklerin gereksiz olduğuna inanıyor ve yasayı yürürlükten kaldırmayı planlıyor.



Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Kongre’ye konuşan ABD Başkanı, Çip Yasası için “Korkunç bir şey” ifadelerini kullanmış, yürürlükten kaldırılması için çağrıda bulunmuştu. Pazartesi günü yapılacak toplantıda şirket CEO’larının, Trump’tan bu yasayı yürürlükte tutmasını talep edeceği belirtiliyor.