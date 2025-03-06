AB'den Hollandalı çip şirketine hibe

Avrupa Birliği, yapay zeka çipi üreten AxeleraAI'a 61,6 milyon euroya (66 milyon dolar) kadar hibe verecek.



Söz konusu adım AB'nin sektörü canlandırma çabalarının bir parçası olarak kaydedildi.

Avrupa, yerli çip üreticilerini finanse ederek ve bilim insanlarını destekleyerek ABD ile Çin arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor.



Bu kapsamda AB'nin süper bilgisayarlar ve yapay zeka fabrikaları ağını denetleyen EuroHPC, Hollanda merkezli şirkete fon sağlayacak.



Öte yandan AxeleraAI'ın Avrupa'da yapay zeka için bilgisayar çipi üreten az sayıdaki şirketten biri olduğu biliniyor.