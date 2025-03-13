ABD'nin kara listeye aldığı yapay zeka şirketine Çin'den destek

Çinli yapay zeka girişimi Zhipu AI, devlete ait Huafa Group'tan 500 milyon yuan (69,04 milyon dolar ) finansman sağladı. Şirket, geçen hafta 1 milyar yuanlık sermaye artırımı duyurmuştu.



Zhipu ve bağlı şirketleri, ocak ayında ABD Ticaret Bakanlığı'nın ihracat kontrol kuruluşları listesine eklenmişti ve ABD'den parça tedarik etmesi yasaklanmıştı.



Bu yatırım Çin'de yerel yönetimlerin yapay zeka şirketlerine desteğinin son örneği oldu.



2019'da kurulan ve yaygın olarak Çinli yapay zeka girişimi Zhipu AI, Tencent, Meituan ve Xiaomi gibi teknoloji devlerinden de yatırım almıştı.



Şirketin Temmuz 2024'teki bir finansman turunda 20 milyar yuan değeri bulunuyordu.



Huafa'dan yapılan açıklamada, yeni sermayenin GLM kuruluş modelinin teknolojik inovasyonunu ilerletmek için kullanılacağı belirtildi.