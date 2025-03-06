Alibaba hisselerine yapay zeka dopingi

Alibaba hisseleri, son haftaların en güçlü artışını gösterdi.



Şirketin performansında yeni yapay zeka modeli etkili oldu. Alibaba, DeepSeek kadar iyi performans gösterdiğini iddia ettiği QwQ-32B modelini piyasaya sürdü.



Platform, DeepSeek'in R1 modelinin kullandığı parametrelerin yaklaşık yüzde 5'ini kullanan önceki sürüme göre büyük bir ilerleme kaydetti.



Gelişmenin ardından Alibaba'nın hisseleri yüzde 7,5 ile yaklaşık iki haftanın en yüksek günlük artışı kaydetti. Teknoloji şirketinin piyasa değeri bu yıl yaklaşık 135 milyar dolar yükseldi.



Analistler, şirketin yapay zeka alanında artık ön saflarda yer almaya başladığını belirtti.



Pekin yönetiminin baskısı ve koronavirüs salgını sonrası düşen tüketim nedeniyle zor dönemlerden geçen Alibaba, yapay zeka rallisi ile birlikte yeniden dikkat çekmeyi başardı.



Şirket, yapay zekaya yönelik yatırımlarının yanı sıra Pekin yönetiminin desteğini de geri kazanmaya başladı.



Alibaba, önümüzdeki üç yıl içinde yapay zeka altyapısına 380 milyar yuandan (52 milyar dolar) fazla yatırım yapma planını duyurmuştu.