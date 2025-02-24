Alibaba'dan 53 milyar dolarlık yapay zeka planı

E-ticaret devi Alibaba, gelecek üç yıl içerisinde yapay zekaya 380 milyar yuandan (53 milyar dolar) fazla yatırım yapma planını duyurdu.



Şirketin yapay zeka ve bulut bilişim ağına son on yılda harcadığından daha fazla harcama yapmayı planladığı bildirildi.



Alibaba'nın resmi bloğundan yapılan açıklamada, yapay zeka geliştiren ve uygulayan şirketler için önemli bir ortak olmayı hedeflediği belirtildi.



Şirket, 2024 yılında harcamalarını 24 milyar yuandan 72,5 milyar yuana (yaklaşık 10 milyar dolar) yükselmişti.



Söz konusu artışta yapay zeka dil model eğitimi ile işlemci ve altyapı yatırımlarının önemli bir payı bulunuyordu.



Diğer taraftan Alibaba'nın hamlesi, Çin için önemli bir adım olmasına rağmen ABD'li rakiplerinin gerisinde kalıyor.



Yapay zeka için Microsoft, 80 milyar dolar; Meta 65 milyar dolarlık yatırım hedefliyor.

