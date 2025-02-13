Alibaba'dan 87 milyar dolarlık ralli

E-ticaret devi Alibaba, Çin merkezli yapay zeka rüzgarının etkisiyle yeniden yatırımcıların gözdesi haline geldi.



DeepSeek ile başlayan yapay zeka rallisi, uzun süredir düzenleyici baskılarla uğraşan şirkete hayat verdi.



Alibaba'nın Hong Kong'da işlem gören hisseleri, 13 Ocak'tan bu yana yüzde 46 artış gösterdi ve piyasa değerine 87 milyar dolar ekledi.



Şirketin hisseleri bugün itibarıyla 115,8 Hong Kong dolarından işlem gördü. Böylece Alibaba, Hang Seng Teknoloji Endeksi'nin yüzde 25'lik kazancından daha iyi performans sergilemiş oldu.



Alibaba, Pekin yönetiminin baskısı ve koronavirüs salgını sonrası düşen tüketim nedeniyle zor dönemlerden geçiyordu. Analistler, ralli ile birlikte teknoloji devinin talihinin sürpriz bir şekilde tersine döndüğünü belirtti.



Hisselerdeki yükselişte Alibaba'nın kendi yapay zeka hizmetlerini ve platformunu geliştirme çabalarına ilişkin iyimserliğin bulunduğu belirtildi.



Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in düşük maliyetli yapay zeka araçları, ABD'li teknoloji devlerini sarmıştı. Bu gelişme ile birlikte Çinli şirketler yapay zeka alanında etkisini artırmaya başlamıştı.