Alibaba’dan yapay zekaya agresif yatırım: Hisseleri uçuşa geçti

Çinli e-ticaret devi Alibaba, yapay zeka için vites artırdı.



Şirketin İcra Kurulu Başkanı Eddie Wu, teknoloji grubunun önümüzdeki üç yıl içinde bulut ve yapay zeka altyapısına son on yılda harcadığından daha fazla yatırım yapacağını açıkladı.



Wu, yatırımın finansal detaylarına ilişkin ayrıntı vermedi.



Şirketin 2024 yılındaki harcaması 24 milyar yuandan 72,5 milyar yuana (yaklaşık 10 milyar dolar) yükselmişti. Söz konusu artışta yapay zeka dil model eğitimi ile işlemci ve altyapı yatırımlarının önemli bir payı bulunuyordu.



Haberin ardından Alibaba'nın hisseleri yüzde 14,6 yükseliş kaydetti. Yılbaşından bu yana şirketin hisselerindeki artış yüzde 70'e dayandı.



JACK MA YENİDEN SAHNEDE!



Alibaba, ayrıca kurucu ortağı Jack Ma'nın geri dönüşüyle de güçlendi. Ma, hafta başında Çin lideri Şi Cinping ile yapılan toplantıya katılım göstermişti.



Jack Ma, 2020'de hükümetin teknoloji sektörüne yönelik baskısının en önemli figürü haline gelmişti.



Bankaları ve düzenleyicileri eleştiren Ma, uzun bir süre ortalıktan kaybolmuştu.



Bu süreçte Çinli düzenleyiciler, Ma'nın şirketi Ant'ın 37 milyar dolarlık halka arzını iptal etmiş ve Alibaba'ya rekor ceza kesmişti.