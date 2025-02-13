Alphabet'ten DeepSeek'e övgü: Çok iyi iş çıkardılar

Google'ın ana şirketi Alphabet Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'ne çevrim içi bağlanarak teknolojideki son gelişmeleri değerlendirdi.



Yapay zekayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getiren Pichai, Çin merkezli startup tarafından geliştirilen yapay zeka modeli DeepSeek'in yapay zekanın küresel bir teknoloji olduğunu gösterdiğini söyledi.



Pichai, dünyanın dört bir yanında bu alanda heyecan ve dönüm noktası yaşandığını ifade ederek, "Bence DeepSeek ile insanların dikkatini çeken şey, verimli bir modele, doğru ve açık kaynağı herkesin hemen erişebileceği oldu. DeepSeek ekibinin çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Bu kapsamda, verimlilik bizim de odaklandığımız bir konu ve sağlanan bu hizmetin çok verimli olması gerekiyor." diye konuştu.



Şirketinin yapay zeka alanında lider oyunculardan biri olmasını beklediğini kaydeden Pichai, ancak sektörde diğer firmaların da yer alacağını aktardı.



Pichai, son dönemde yapay zekaya oldukça yoğun şekilde kafa yorduğunu ifade ederek, "Bazen birkaç haftalık seyahate gidip şirkete geri döndüğümde, ilk uğradığım yer yapay zeka üzerine çalışan ekibin yanı oluyor. Seyahatte olduğum bu birkaç haftada ne ilerleme kaydettiklerini soruyorum, normalde iki hafta bu alanda bir ilerleme sağlamak için oldukça kısa bir süre ama çok merak ediyorum." diye konuştu.