Amazon'dan yapay zekaya 100 milyar dolarlık yatırım

Amazon, bu yıl yapay zeka girişimlerine yaklaşık 100 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

DEEPSEEK'İN DÜŞÜK MALİYETİ PLANLARINDAN VAZGEÇİRMEDİ

E-ticaret devi, Çin merkezli DeepSeek hakkındaki endişelere aldırış etmeden veri altyapısına büyük yatırımlar yapmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen DeepSeek, bazı önde gelen yapay zeka modellerinden daha iyi performans göstermesine ve daha düşük maliyetle çalışmasına rağmen, büyük teknoloji şirketleri yatırım planlarından vazgeçmedi.

GEÇEN YIL SON ÜÇ AY 26 MİLYAR DOLAR HARCADI

Şirketin CEO’su Andy Jassy, Perşembe günü yatırımcılara yaptığı açıklamada, Amazon’un geçen yılın son üç ayında harcadığı 26 milyar doların, 2025 yılı için üç aylık harcama planlarının "makul bir temsili" olduğunu söyledi.

Bu rakam, Amazon’un genel iş faaliyetlerini kapsıyor ve perakende işini de içeriyor.

Yatırımların büyük kısmı, veri merkezleri işleten ve müşterilere yazılım araçları sunan Amazon Web Services (AWS) için yapılacak.

Amazon’un devasa yapay zeka yatırımları, Alphabet, Microsoft ve Meta gibi diğer teknoloji devlerinin harcamalarını yansıtıyor.

Bu şirketler, hızla büyüyen yapay zeka sektöründe hakimiyet kurmak için kıyasıya yarışıyor.

GOOGLE VE MICROSOFT'U GERİDE BIRAKIYOR



Amazon’un yıllık yatırım planı, 75 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt eden Alphabet ve 80 milyar dolar harcayacak olan Microsoft’u geride bırakıyor. Bu açıklama, Amazon’un 2024 yılının sonunda mütevazı bir satış artışı yakaladığı dönemde geldi.

YILLIK 187,8 MİLYAR DOLARLIK GELİR



2024’ün dördüncü çeyreğinde, tatil alışveriş sezonunu da içeren Amazon’un gelirleri yıllık bazda yüzde 10 artarak 187,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 187 milyar dolarlık piyasa beklentilerini az da olsa aştı.

Ancak şirket, mevcut çeyrek için 151 milyar ile 155,5 milyar dolar arasında net satış beklentisi açıkladı. Bu rakam, 158,5 milyar dolarlık tahminlerin altında kaldı.

SON 1 YILDA YÜZDE 41 DEĞER KAZANDI

Son 12 ayda yüzde 41 değer kazanan Amazon hisseleri, Perşembe günü mesai sonrası işlemlerde yüzde 7'ye kadar düşüş yaşadı, ancak daha sonra toparlanarak yaklaşık yüzde 5’lik bir kayıpla günü kapattı.



AWS’nin satışları yüzde 19 artarak 28,8 milyar dolara ulaştı, ancak beklentilerin biraz altında kaldı.

Google’ın ana şirketi Alphabet ve Microsoft, dördüncü çeyrekte bulut hizmetlerindeki kapasite sorunları nedeniyle hayal kırıklığı yaratan sonuçlar açıklamıştı.