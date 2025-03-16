Amazon’un kararı tartışma yarattı

Teknoloji dünyasının önde gelen şirketlerinden Amazon, 28 Mart 2025 itibarıyla Echo cihazlarının tüm ses kayıtlarını doğrudan çevrimiçi buluta göndereceğini duyurdu. Bu yenilikle birlikte, Alexa isteklerinin yerel cihaz üzerinde işlenmesi seçeneği kaldırılacak. Amazon, bu adımı, Alexa’nın yeni nesil yapay zeka özelliklerini desteklemek amacıyla attığını belirtiyor. Kullanıcılar ise alınan kararı, gizlilik koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştiriyor.



Amazon’un bulut tabanlı sisteme geçişi, yeni tanıtılan Alexa+ hizmetini optimize etmeyi amaçlıyor. Şirketin yapay zeka destekli sesli asistanı Alexa, bulut sistemine yüklenen sesli komutlar kullanılarak eğitilecek. Bu sayede Alexa+’ın sesli isteklere daha hızlı ve doğru yanıtlar sunması, gelişmiş kişiselleştirme seçeneklerine sahip olması hedefleniyor. Yapay zekanın derin öğrenme yeteneklerinden faydalanan Alexa’nın daha karmaşık görevleri yerine getirebilecek bir asistana dönüşeceği düşünülüyor. Örnek vermek gerekirse, Alexa’nın kullanıcalara sadece temel hava durumu bilgilerini iletmesindense, çok daha ayrıntılı analizler sunabilmesi isteniyor.



GİZLİLİK ENDİŞELERİ GÜNDEMDE



Amazon, bu değişikliğin daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacağını iddia etse de, kullanıcılar arasında güvenlik ve gizlilik konularında soru işaretleri oluştu. Özellikle, ses kayıtlarının buluta sürekli olarak yüklenmesi, geçmişte yaşanan veri ihlali ve ses kayıtlarının kötüye kullanımı iddialarını hatırlatan kullanıcıları endişelendirdi. Şirket ise kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak için yüksek düzeyde şifreleme ve gelişmiş güvenlik protokolleri uyguladığını belirtiyor.



GEÇMİŞTE YAŞANAN PROBLEMLER



Amazon, geçmişte ses kayıtları ve veri gizliliğiyle ilgili birkaç önemli sorunla gündeme gelmişti. 2019 yılında Amazon çalışanlarının, Alexa kullanıcılarının ses kayıtlarını dinlediği ortaya çıkmıştı. Şirket, bunu yapay zeka algoritmalarını geliştirmek için kullandığını kanıtlasa da kullanıcıların bu durumdan haberdar olmaması ve bazı kayıtların hassas içerikler barındırması büyük tartışmalara yol açmıştı.



Amerikan Federal Ticaret Komisyonu, Ring ve Alexa cihazlarıyla alakalı veri gizliliği ihlalleri nedeniyle 2023 yılında Amazon’a 30 milyon dolar ceza vermişti. Bahsi geçen ihlaller arasında çalışanların ses ve video kayıtlarına erişim sağlayabilmesi, çocuklara ait ses kayıtlarının da izin verilenden uzun süre saklanması gibi durumlar vardı.