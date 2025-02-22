AMD veri merkezi tesislerini 4 milyar dolara satabilir

AMD, geçen yıl satın almayı kabul ettiği veri merkezi üretim tesislerinin satışı konusunda Asya merkezli şirketlerle görüşmeler yapıyor.

3-4 MİLYAR DOLARLIK DEĞER TAHMİNİ

Konuya aşina kişiler, bu görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Tayvan merkezli Compal Electronics, Inventec Corp, Pegatron Corp. ve Wistron Corp. bu tesisleri satın almakla ilgilenen şirketler arasında yer alıyor.

Kaynaklara göre, söz konusu varlıkların borçlar dahil 3 milyar ila 4 milyar dolar arasında bir değer taşıdığı tahmin ediliyor.



Bloomberg'e göre kimliğinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, satış anlaşmasının ikinci çeyrek kadar erken bir tarihte duyurulabileceğini ifade etti.

4,9 MİLYAR DOLARA DEVRALMIŞTI



AMD, söz konusu üretim tesislerini ZT Systems’i 4,9 milyar dolara satın alarak devralmıştı.

Ağustos ayında duyurulan bu satın alımdan önce, ZT uzun süre boyunca Inventec’in yapay zeka sunucularını monte eden iş ortağıydı.

AMD, geçen yıl Dell Technologies Inc. ve Hewlett Packard Enterprise Co. gibi müşterileriyle rekabet etmemek adına üretim işini elden çıkaracağını açıklamıştı.

SATIN ALMADAN ÖNCE 12 AYDA 10 MİLYAR DOLARLIK GELİR ELDE ETMİŞTİ



Bloomberg Intelligence analistleri daha önce AMD’nin üretim biriminin 1,5 milyar ila 3 milyar dolar arasında bir fiyata satılabileceğini öngörmüştü.

Sunucu üretim operasyonlarının, AMD’nin satın almasından önceki 12 ay içinde yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde ettiği belirtiliyor.



Tayvan merkezli firmalar, özellikle Hon Hai Precision Industry, Meksika’yı yapay zeka sunucularının montajı ve parça üretimi için kritik bir merkez olarak kullanıyor.

Ancak Trump’ın Meksika’dan ithalata ağır tarifeler getirme tehditleri nedeniyle bazı şirketler ABD’deki yatırımlarını artırıyor.



Trump’ın Kasım ayındaki seçim zaferinden bu yana, Hon Hai ABD’de arazi satın alırken, Tayvanlı rakibi Quanta Computer Inc.’in yönetim kurulu, ABD’deki birimi için 230 milyon dolarlık sermaye artırımını onayladı.