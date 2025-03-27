Amitis Capital/Solarz: Kriptoların yüzde 99'u sıfıra gidiyor

KRİPTO HEDGE FONLARI İÇİN ALTIN ÇAĞ



Kripto odaklı bir fon fonu yöneten Amitis Capital'den Chris Solarz, CoinDesk’e verdiği röportajda, sektördeki rekabetin geleneksel finans piyasalarına kıyasla hâlâ çok düşük seviyede olduğunu ifade etti. Solarz’a göre, kripto piyasalarında faaliyet gösteren hedge fon yöneticileri, 1990’lı yıllarda geleneksel hedge fon piyasasında kullanılan ancak zamanla geçerliliğini yitiren yatırım stratejilerini kullanmaya devam ediyor.



1990 yılında dünya genelinde yalnızca 127 hedge fon bulunurken, bu fonların yönettiği toplam varlık 39 milyar dolar seviyesindeydi. 2024 itibarıyla hedge fon sayısı 10 binin üzerine çıkarken, yönettikleri varlık miktarı 5 trilyon dolara ulaştı. Bu dönüşüm, geleneksel piyasalarda rekabetin yoğunlaşmasına ve başarılı olmanın zorlaşmasına neden oldu. Ancak Solarz, kripto hedge fon sektörünün hâlâ az rekabetçi olduğunu ve eski yatırım stratejilerinin burada yeniden uygulanabildiğini ifade etti.



Solarz, kripto hedge fonlarına yatırım yapmanın en uygun dönemlerden biri olduğunu belirterek, "Bu, kripto hedge fonları için altın çağ. Blockchain teknolojisinin sunduğu potansiyel çok büyük. Aynı zamanda, piyasada başarılı yöneticilerin sayısı oldukça sınırlı olduğu için, iyi bir fon seçmek çok daha kolay" dedi.



"20 FON YÖNETİCİSİNDEN 19'U PARA YÖNETMEYİ HAK ETMİYOR"



Solarz, kripto hedge fon yöneticilerinin büyük bir kısmının tecrübesiz olduğunu ve yeterli bilgiye sahip olmadığını savundu. Yatırım yapmak için görüştüğü 20 fon yöneticisinden 19’unun para yönetmeyi hak etmediğini ifade eden Solarz, "Genç ve deneyimsiz yöneticiler, yalnızca Bitcoin, Ethereum ve Solana gibi büyük kripto paralara yatırım yapıyor. Ancak bir fon yöneticisine %20 yönetim ücreti ödüyorsam, bana piyasada kendim de kolayca yapabileceğim yatırımları sunmalarını istemem" diye konuştu.



Kripto piyasalarındaki hedge fonların üç ana kategoriye ayrıldığını belirten Solarz, bunların girişim fonları (startup yatırımları yapan), likit yönlü fonlar (piyasanın yükseleceği veya düşeceği yönünde pozisyon alan) ve likit piyasa nötr fonlar (piyasa hareketlerinden bağımsız kazanç elde eden) olduğunu açıkladı.



Solarz, yatırım yapacağı fonları değerlendirirken yöneticilerin yatırım süreçlerine ve risk yönetimine büyük önem verdiğini belirtti. "Bir fonun başarılı olup olmayacağını anlamak için yöneticinin sürecini ve yatırım stratejilerini inceliyoruz. Eğer yatırım süreci tekrarlanabilir değilse veya makroekonomik düşünme biçimleri zayıfsa, bu fonu rahatlıkla eleyebiliyorum" dedi.



ALTCOİN SEZONU BİTTİ: TOKEN'LARIN YÜZDE 99,99’U SIFIRA GİDECEK



Solarz, kripto ekosisteminde bulunan yaklaşık 40 milyon token’ın %99,99’unun uzun vadede değersiz hâle geleceğini ifade etti. "Konuşmaya değer yalnızca 100 token var" diyen Solarz, piyasadaki arz fazlası ve büyük ölçekli token kilit açılmaları nedeniyle, kripto ekosisteminin mevcut seviyelerini sürdürebilmesi için en az 300 milyar dolarlık yeni bir sermaye girişine ihtiyaç duyduğunu söyledi.



Solarz, piyasa koşullarının değişmesiyle birlikte, tüm altcoin’lerin birlikte yükseldiği dönemlerin sona erdiğini belirtti. "Şu anda piyasa geneline yayılmış büyük bir alıcı kitlesi yok. Perakende yatırımcılar memecoin’lere yönelmiş durumda ve bu da büyük fonların likidite bulmasını zorlaştırıyor. Bu yüzden yakın vadede bir altcoin boğa piyasası mümkün görünmüyor" diye konuştu.



PİYASA NÖTR STRATEJİLERİ VE ARBİTRAJ FIRSATLARI



Solarz, piyasa nötr stratejilerin hâlâ çok kârlı olduğunu ve kurumsal yatırımcıların piyasa oynaklığından bağımsız olarak getiri elde edebildiğini belirtti. Güney Kore örneğini veren Solarz, 2023 yılının Aralık ayında Başkan Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından Güney Kore borsalarında yaşanan fiyat farklarını arbitraj eden fonların önemli kazançlar sağladığını anlattı.



Bunun yanı sıra, sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde (perpetual contracts) fonlama oranlarından faydalanmanın da popüler bir strateji olduğunu ifade eden Solarz, "Kurumsal yatırımcılar genellikle aynı anda spot piyasada long pozisyon açarken, vadeli işlemlerde short pozisyon alıyor. Böylece piyasa açısından nötr kalırken, yıllık bazda %30’a kadar faiz geliri elde edebiliyorlar" dedi. Aynı stratejinin, spot Bitcoin ETF’leri ve CME Group Bitcoin vadeli işlemlerinde de kullanıldığını belirtti.



Son olarak, hedge fonları için likit token piyasasının büyüklüğünün yaklaşık 30 milyar dolar olduğunu ve büyük yatırımcıların piyasaya girerek bu segmentte ciddi getiri fırsatları yakalayabileceğini söyledi. Ancak Solarz’a göre, piyasanın kurumsal yatırımcılar tarafından tamamen benimsenmesi için zaman gerekiyor.



"Bir noktada, kripto piyasası finans sektörünün geri kalanıyla tamamen entegre olacak. O zaman insanlar artık kriptoyu ayrı bir varlık sınıfı olarak konuşmayı bırakacak. Bitcoin’in altının piyasa değerine ulaşmasıyla bu sürecin tamamlanacağını düşünüyorum. Önümüzdeki 10 yıl içinde bunun gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.