Apple en hızlı işlemcisini tanıttı: İki çipin birleşimi

Teknoloji sektörünün öncü firmalarından Apple, profesyonel kullanıcıların yoğun taleplerine yanıt verecek kadar güçlü, günlük kullanım için de etkileyici bir deneyim sunduğunu iddia ettiği M3 Ultra’nın özelliklerini açıkladı.



M3 Ultra, 32 çekirdekli bir CPU ve 80 çekirdekli bir GPU ile donatılmış. Bu özellikleri, yapay zeka ve grafik yoğun işlemler için vaatkar bir çözüm sunuyor. Çip ayrıca 32 çekirdekli Neural Engine barındırıyor ve saniyede trilyonlarca işlem gerçekleştirebiliyor. Kullanıcılara 512 GB’a kadar birleşik bellek desteği sunan çip, büyük ölçekli veri işlemleri ve çoklu görevlerin üstesinden kolayca gelebiliyor.



M3 Ultra, UltraFusion teknolojisi kullanılarak iki adet M3 Max çipinin birleştirilmesiyle oluşturuldu. Bu teknoloji, çipin performansını artırırken enerji verimliliğini de üst düzeye taşıyor. Thunderbolt 5 desteği, yüksek hızlı veri aktarımı ve geniş bağlantı seçenekleri sunarak çipi daha da esnek hale getiriyor.



Yeni M3 Ultra, profesyonel video düzenleme, 3D modelleme ve oyun geliştirme gibi zorlu görevlerde çıtayı yükseltmeyi hedefliyor. Aynı zamanda enerji verimliliği sayesinde, mobil cihazlarda daha uzun pil ömrü sağlama potansiyeline sahip.



Apple, yeni geliştirdiği işlemcisini Mac Studio isimli bilgisayarında kullanacak. Mac Studio, profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış, kompakt ve güçlü bir masaüstü bilgisayar. Yüksek performanslı M3 Ultra çipi sayesinde Mac Studio’nun yüksek işlem gücü gerektiren işleri hızlı bir şekilde yapabileceği ifade ediliyor.



Mac Studio ile M3 Ultra’nın ortaklığı sayesinde video düzenleme, 3D modelleme, yapay zeka uygulamaları gibi profesyonel iş akışlarında performans sorunlarının ortadan kalkması hedefleniyor.