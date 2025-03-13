Apple güvenli liman cazibesini kaybediyor

Apple'ın geçmiş yıllardaki güvenli liman potansiyeline dair görüşler değişmeye başladı.



Şirketin bu durumunda küresel ticaretteki belirsizlikler, ABD ile Çin'in karşılıklı gümrük vergisi uygulamaları ve yapay zekaya dair başarısız denemelerinin etkili olduğu belirtildi.



Analistler, Apple'ın gelir büyümesindeki yavaşlamaya rağmen rakip teknoloji şirketlerine göre daha primli işlem gördüğünü ifade etti.



Bloomberg'de yer alan bir analize göre Apple hisselerinin pahalı olduğu ve büyümeye dair bir katalizörün görülmediği aktarıldı. Buna rağmen şirketin geleceğinin Tesla'ya göre daha pozitif olabileceği ifade ediliyor.



Apple hisseleri yıl başından bu yana yüzde 13 düşüş kaydetti. Son bir yıl perotta ise hisselerin yüzde 27 primli olduğu ifade edildi.



Özellikle Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 20'lik gümrük vergisinin şirketin üretimini olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi.



Ek verginin tüm yıl devam etmesi halinde Apple'ın satışlarının yüzde 1-2'lik darbeyle karşı karşıya kalacağı hesaplandı.