Apple ürünlerine zam gelebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin teknoloji şirketlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.



ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America, gümrük vergileri nedeniyle Apple'ın iPhone ve diğer ürünlerde fiyatları artırması gerekeceğini açıkladı.



Apple'ın tarife senaryosunu gözden geçiren banka analistleri, tüm ürünlerin en az yüzde 10'luk bir gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.



Yüzde 10'luk gümrük vergisinin yalnızca Çin'e olduğunu kaydeden analisler, diğer Hindistan gibi ülkelere yönelik karşılıklı gümrük vergisi tehdidine vurgu yaptı.



Banka, ABD'de satılan milyonlarca cihazın gümrük vergisine maruz kalacağını belirterek, "Apple, ABD'de fiyatları artırmadığı halde olumsuz etkilenecek." dedi.



Ayrıca banka, gümrük vergileri nedeniyle Apple'ın iPhone talebini Çin'den karşılamak zorunda kalacağını bildirdi. Apple, tedarik zinciri çeşitlendirmesinin bir parçası olarak iPhone'u Hindistan'da da üretmeye başlamıştı.



Karşılıklı ticaret tarifelerinin nisan ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.