Apple'a kötü haber! Mahkeme affetmedi, büyük paraya mal olacak

Apple'ın App Store'u üçüncü taraf ödeme seçeneklerine açmasını gerektiren bir mahkeme kararını ihlal ettiğini ve yazılım pazarı dışındaki satın alımlardan komisyon almayı durdurması gerektiğini söyleyen federal bir yargıç, şirketi olası bir cezai soruşturma için savcılara sevk eden sert bir karar verdi.



ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, iPhone üreticisinin Kaliforniya yasalarını ihlal ederek rekabete aykırı davranışlarda bulunduğunu tespit ettikten sonra 2021 yılında verdiği bir emre uymadığı iddiasıyla Fortnite üreticisi Epic Games tarafını tuttu.



Gonzalez Rogers ayrıca Apple'ın 2021'de verdiği karara uymayarak mahkemeye saygısızlık suçu işleyip işlemediğini araştırmaları için davayı federal savcılara havale etti. San Francisco'daki ABD savcılığı yorum yapmayı reddetti.



MİLYARLARCA DOLARLIK GELİR SEKTEYE UĞRAYABİLİR



Şirketin şimdi yapması gereken değişiklikler, App Store'un her yıl elde ettiği çift haneli milyarlarca dolarlık gelire büyük bir darbe vurabilir. Apple, Adalet Bakanlığı'nın Alphabet Inc. birimine karşı devam eden antitröst davasına konu olan Safari tarayıcısının varsayılan arama motoru olması için Google'ın yaptığı ödemeleri kaybetmesi nedeniyle potansiyel olarak milyarlarca dolarlık bir başka darbe ile karşı karşıya.



Geçen yıl ve bu yıl birkaç hafta süren duruşmaların ardından Gonzalez Rogers Çarşamba günü Apple'ın tedbir kararını “kasten” ihlal ettiği sonucuna vardı.



Rogers "Bunu, daha önce rekabete aykırı olduğu tespit edilmiş olan değerli bir gelir akışını tasarım yoluyla ve fiilen koruyacak yeni rekabete aykırı engeller yaratma niyetiyle yaptı. Bu mahkemenin böyle bir itaatsizliği hoş göreceğini düşünmesi büyük bir yanlış hesaplamaydı" dedi.



Apple yaptığı açıklamada karara “şiddetle” katılmadığını belirtti.



Bir şirket temsilcisi "Mahkemenin kararına uyacağız ve temyize gideceğiz" dedi.



Epic Games İcra Kurulu Başkanı Tim Sweeney, gazetecilerle yaptığı bir telefon görüşmesinde kararı "geliştiriciler için büyük bir zafer" olarak nitelendirdi ve "Apple'ı diğer ödeme hizmetlerini engellemek yerine onlarla rekabet etmeye zorluyor" dedi.



2021'deki duruşmanın ardından Gonzalez Rogers, App Store politikalarının federal antitröst yasasını ihlal etmediğini söyleyerek büyük ölçüde Apple'ın yanında yer aldı. Ancak, şirketin yüzde 30'a varan bir komisyondan kaçınmak için geliştiricilerin uygulama içi ödeme aracını atlamasına izin vermesini istedi.

Karar nihayetinde geçen yıl ABD Yüksek Mahkemesi tarafından davadaki temyiz başvurularını dinlemeyi reddettiğinde onaylandı.