Apple'da yapay zeka krizi: Yeni Siri ertelendi

Apple, yeni bir yapay zeka krizi ile gündeme geldi.



Şirketten yapılan açıklamada, Siri'nin kullanıcı bilgilerini anlayarak uygulamalar arasında hareket edebilme özelliğinin öngörülenden daha karmaşık olduğu belirtildi.



Bloomberg’in şubat ayında yayınladığı bir haberde, mühendislerin söz konusu güncellemeleri zamanında tamamlayamadığı ve özelliklerin en az mayıs ayına kadar erteleneceği aktarılmıştı.



Geliştirme sürecindeki teknik aksaklıklar ve çözülemeyen hatalar nedeniyle özelliklerin 2025 yerine 2026’ya kadar ertelenebileceği belirtilmişti.



Apple, daha önce yeni Siri'nin 2025 yılında kullanıma sunulacağını açıklamıştı. Ancak son gelen duyuru, kullanıcıların daha uzun süre beklemesi anlamına gelecek.



Şirket, Apple Intelligence girişimi kapsamında yapay zeka destekli Siri üzerinde bir süredir çalışıyordu.



Söz konusu gelişme, Apple'ın yapay zeka yarışında geride kaldığına yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdi.



Apple, iPhone 16 lansamında cihazın Apple Intelligence için sıfırdan tasarlandığını iddia etmiş ve yeni Siri'yi reklamlarında kullanmıştı.

