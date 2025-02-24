Apple'dan ABD'ye 500 milyar dolarlık tarihi yatırım

Teknoloji şirketi Apple, ABD’de gelecek dört yıl içerisinde 500 milyar dolardan fazla yatırım yapacak. Apple, ayrıca ABD'de 20 bin yeni çalışanı işe alacağını duyurdu.



Apple’dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Michigan, Texas, California, Arizona, Nevada, Iowa, Oregon, North Carolina ve Washington’daki ekip ve tesislerini geliştirme kararı aldığı belirtildi.

Planlanan yatırımların arasında Texas’ta yeni bir fabrika kurulmasının da bulunduğuna işaret edilen açıklamada, yapay zeka ve silikon mühendisliğine yönelik yatırımların da artırılacağı kaydedildi.



Bu açıklamalar Apple CEO'su Tim Cook ile ABD Başkan Donald Trump'ın Oval Ofis'te gerçekleştirdikleri toplantıdan bir kaç gün sonra geldi.



Trump, geçen haftaki toplantıdan sonra Apple'ın yüzlerce milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.



Söz konusu plan, Apple tarihindeki en büyük ABD yatırım taahhüdü olarak kayıtlara geçti.



Cook, "Amerikan inovasyon tarihinde olağanüstü yeni bir sayfa açmak için ülke çapındaki insanlarla ve şirketlerle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



Başkan Donald Trump ise Truthsocial hesabından yaptığı paylaşımda, “Apple, Amerika Birleşik Devletleri’ne 500 milyar dolarlık rekor bir yatırım duyurdu. Bizim verdiğimiz güven olmasa on cent bile yatırım yapmazlardı. Teşekkürler Tim Cook ve Apple!” ifadelerini kullandı.