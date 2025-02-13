Apple'dan yeni Çin planı: Alibaba ile ortak oluyor

Çin'de kaybettiği pazarı geri kazanmak isteyen Apple, Alibaba ile ortaklığa hazırlanıyor.



Çin'de yapay zeka özellikleri sunmak için DeepSeek ile ortak olmaktan vazgeçen Apple, Alibaba ile güç birliğine gidecek.



Alibaba'nın tercih edilmesinde ana faktör olarak şirketin sahip olduğu kişisel verilerin büyüklüğünün etkili olduğu belirtiliyor.



Apple CEO'su Tim Cook, Çin'de iPhone satışlarının son dönemde yüzde 11 oranında düşmesini, yapay zeka uygulamasının eksikliği ile ilişkilendirmişti.



Haber sonrası Alibaba hisseleri yüzde 10 değer kazandı.