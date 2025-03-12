Apple’ın işletim sistemlerinde büyük tasarım değişikliği yolda

Şirketin yeni işletim sistemi tasarımları, VisionOS’un sade ve modern estetik anlayışından esinlenerek geliştirildi. Bu yeni tasarım dili, kullanıcıların cihazlarında daha kolay bir navigasyon deneyimi yaşamasını hedefliyor. İkonlardan sistem düğmelerine kadar her detayın, hem görsel hem de işlevsel olarak yenileneceği belirtiliyor.



HEDEF DAHA AKICI BİR DENEYİM



Apple, bu değişikliklerle kullanıcı deneyimini daha sade, akıcı ve etkileyici bir hale getirmek istiyor. Özellikle macOS 16 ile masaüstü ortamında daha estetik ve işlevsel bir kullanıcı arayüzü sunulacak. Bu, Apple’ın ürünlerini hem günlük kullanıcılar hem de profesyoneller için daha cazip kılmayı hedeflediğini gösteriyor.



VisionOS'tan ilham alan bu tasarım anlayışı, kullanıcı deneyimini estetikle buluşturmayı hedefliyor. İkonlar, menüler ve uygulama düzeni gibi temel unsurlar, daha sade, modern ve işlevsel bir şekilde yeniden yorumlanıyor. Bunun yanında, iOS, macOS ve iPadOS platformları arasındaki tutarlılığı artırmayı amaçlayan bu yenilik, kullanıcıların cihazlar arasında daha pürüzsüz bir geçiş yapabilmesini sağlayacak.



Bu heyecan verici değişikliklerin, Apple’ın Haziran 2025’te düzenleyeceği Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) tanıtılması bekleniyor. Geliştiriciler ve kullanıcılar, Apple’ın bu yeni tasarım vizyonunu yakından görmek için sabırsızlanıyor.



WWDC 2025’TE ÖNEMLİ DUYURULAR GELECEK



Apple’ın, tasarım merkezli yazılım güncellemelerinin yanı sıra merakla beklenen başka duyuruları da yapacak.



Siri'nin, gelişmiş büyük dil modelleri ile desteklenen yeni bir versiyonunun tanıtılması bekleniyor. Bu güncelleme, Siri'nin daha insana benzer bir şekilde davranmasını ve daha karmaşık görevleri yerine getirmesini sağlayacak.



Şirketin M4 çipine sahip yeni Mac Studio ve Mac Pro’yu da WWDC 2025’te görücüye çıkarması gündemde. Sektör sızıntılarına göre bu cihazlar, performans ve enerji verimliliği açısından önemli iyileştirmeler sunacak.

