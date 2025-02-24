Apple'ın OpenAI anlaşması hissedarların hedefinde!

Apple'ın çeşitlilik politikaları ve OpenAI anlaşması hissedarlar tarafından hedef alındı.



Yıllık hissedar toplantısında, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından şirketin kurumsal aktivizme karşı koyması eleştirilecek. Ayıca Apple-OpenAI iş birliğine karşı da sesler yükselecek.



İKİ ÖNERGE OYLANACAK



3,7 milyon dolarlık şirketin yatırımcıları, salı günü şirketin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) ile yapay zekaya politikalarına dair iki önergeyi oylayacak.



Kâr amacı gütmeyen yatırımcı grubu, ABD Yüksek Mahkemesi'nin DEI politikalarına ilişkin son kararlarının şirketi potansiyel davalara maruz bıraktığını savunuyor.



Bir hissedar önergesinde de Apple'ın etik bir yapay zeka stratejisini nasıl sağlayacağına dair bir rapor talep ediliyor. Önergede Apple'ın OpenAI ile ortaklığının veri gizliliği ve güvenlik riskleri yaratabileceği uyarısında bulunuluyor.



Apple, iOS 18 güncellemesiyle birlikte iPhone cihazlarına yapay zeka özellikleri kazandırmak için OpenAI ile iş birliği yapacağını açıklanmıştı.

TEKNOLOJİ DEVLERİ TRUMP'A YAKIN



İki hissedar önergesine ilişkin oylamanın teknoloji devlerinin yeni ABD yönetimine yaklaştığı bir dönemde yapılması dikkat çekiyor.



Apple'ın her iki önergeye de karşı çıktığı belirtilirken, önergelerin kabul edilme olasılığı düşük görülüyor.



Şirketin en büyük hissedaları arasında yer alan BlackRock ve Vanguard siyasi hissedar aktivizminden uzak duruyorlar.



Diğer taraftan Apple CEO'su Tim Cook da Trump'ın göreve başlama töreninde ön sıralarda yer almıştı.

Trump'ın yeni dönemiyle birlikte DEI politikalarını geri çeken şirketler arasında Meta, Google, Amazon, Walmart, McDonald's ve Target yer alıyor.