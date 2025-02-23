Ball Aerospace'ten NASA ile 230 milyon dolarlık anlaşma

BAE Systems, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin (NOAA) Lagrange 1 Serisi uzay hava durumu projesi kapsamında uzay araçları teslim etmek için NASA ile 230,6 milyon dolarlık bir sözleşme kazandı.



21 Şubat'ta duyurulan sabit fiyatlı sözleşme kapsamında, daha önce Ball Aerospace olarak bilinen BAE Systems Space & Mission Systems, Lagrange 1 Serisi uzay araçlarını geliştirecek ve görev operasyonlarını destekleyecek.

Bu ay başlaması planlanan sözleşmeyle ilgili çalışmalar, Ocak 2034’e kadar Colorado, Boulder’da yürütülecek. Uzay araçlarının ise 2029 ve 2032 yıllarında fırlatılması bekleniyor.

BAE Systems ayrıca, NASA’nın Yıldızlararası Haritalama ve Hızlandırma Probu kapsamında en erken Eylül ayında fırlatılması planlanan Space Weather Follow On Lagrange 1 görevini de inşa ediyor.

Güneş ve Dünya’ya yakın uzay ortamı gözlemleri, uydu operatörlerine aşırı olaylar için tahminler ve uyarılar sağlar.

Son jeomanyetik fırtınalar sırasında bu uyarılar, yeryüzündeki elektrik şebekesi, hava trafiği, iletişim ve navigasyon üzerindeki etkilerin hafifletilmesine yardımcı oldu.



NASA ve NOAA, Lagrange 1 Serisi uydularının geliştirilmesi, fırlatma testleri ve işletilmesi süreçlerini birlikte yönetecek.