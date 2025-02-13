Bezos'un uzay şirketinde işten çıkarma hazırlığı

Bloomberg News, teknoloji ve uzay devi Blue Origin'in maliyetleri düşürmek ve roket fırlatmalarını artırmaya odaklanmak için önemli miktarda işten çıkarmaya hazırlandığını bildirdi.



Planlanan işten çıkarmaların boyutu henüz netlik kazanmadı.

Ancak konuya aşina bir kaynak, Jeff Bezos'un uzay şirketinin yüzlerce kişiyi işten çıkarmasının, hatta bu sayının bini aşmasının beklendiğini söyledi.



Haberde, Blue Origin'in perşembe sabahı CEO Dave Limp ile yapacağı toplantıda işten çıkarmaları ele alacağı belirtildi.



Bu karar, şirketin New Glenn roketini tanıtmasından yaklaşık bir ay sonra geldi.

