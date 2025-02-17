Big Short'tan Çin hamlesi: DeepSeek rallisini beklemedi

2008'de ABD'deki konut çöküşünü tahmin eden ve Big Short filmiyle ünlenen Michael Burry'nin yapay zeka rallisi öncesinde yatırımların bir kısmını geri çektiği ortaya çıktı.



DeepSeek'in yapay zeka alanındaki atılımı ile birlikte Çinli şirketlerin hisselerinde 1,3 trilyon dolarlık giriş yaşandı.



Ünlü yatırımcı Burry, cuma günü yayınlanan 13F düzenleyici belgelerine göre, geçen yılın sonu itibarıyla JD.com ve Alibaba Group Holding hisselerindeki risklerini azaltı.



Burry'nin portföy güncellemesi, DeepSeek rallisinden önce gerçekleşti.



Burry'nin yatırım şirketi Scion Asset Management, dördüncü çeyrekte JD.com'daki hisselerini yüzde 40, Alibaba hisselerini yüzde 25 düşürdü.



Son hamlelere rağmen Burry'nin portföyünde JD.com, Alibaba ve Baidu gibi Çinli teknoloji şirketleri en büyük varlıklar arasında yer almaya devam etti.



Scion, Çin'deki tüm yatırımlarındaki hisselerini azaltmadı. Çin'in e-ticaret sektöründe Alibaba'nın rakibi olan PDD Holdings şirketinde 75 bin hisse ile yeni bir pozisyon açtı. Şirketin, Baidu hisselerinde ise değişikliğe gitmedi.