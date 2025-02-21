Binlerce işçiyi çıkartan Meta'dan yöneticilere yüzde 200 ikramiye

Teknoloji devi Meta, şirket yöneticilerine temel maaşlarının yüzde 200'üne kadar ikramiye verebilecek bir planı onayladı.



Şirket, dosyalama işleminde, ikramiye planının "yönetici yöneticilerin şirket önceliklerine odaklanmalarını teşvik etmek ve şirket başarıları için onları ödüllendirmek" amacıyla tasarlanmış "değişken nakit teşvikler" sağladığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, planın taban maaşın yüzde 75'inden yüzde 200'üne çıkarılacağı belirtildi. Ancak bu plan Meta CEO'su Mark Zuckerberg için geçerli olmayacak.

İŞTEN ÇIKARMALARIN ARDINDAN GELDİ



Yeni prim planı, Meta’nın yaklaşık 4 bin çalışanını işten çıkarmasının hemen ardından geldi. Bu sayı, şirketin toplam iş gücünün yüzde 5’ine denk geliyor.



Zuckerberg, işten çıkarmaların şirketin operasyonlarını basitleştirmek ve yapay zekaya yoğun yatırım yapmak istemesi nedeniyle "düşük performans gösterenleri" hedef aldığını söyledi.

