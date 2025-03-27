Bitcoin 90.000 dolara yaklaşırken piyasa oynaklıkla karşı karşıya

Bitcoin (BTC), yükselişini sürdürerek 90.000 dolar seviyesine yaklaşırken, opsiyon piyasasındaki gelişmeler fiyat oynaklığını artırabilir. Cuma günü gerçekleşecek üç aylık opsiyon kapanışı, özellikle piyasa yapıcıların pozisyonları nedeniyle fiyat hareketliliğine zemin hazırlayabilir.



Opsiyon piyasasında likidite sağlamakla yükümlü olan piyasa yapıcılar, aynı zamanda bayiler veya MM'ler olarak da bilinir. İşlemlerin karşı tarafında yer alarak piyasa açısından nötr bir pozisyon korumaya çalışırlar. Bunu sağlamak için spot ve vadeli piyasalarda pozisyonlarını dengeleyerek korunma işlemleri yaparlar. Kazançları, genellikle alış ve satış fiyatı arasındaki farktan gelir.



90.000 DOLAR ETRAFINDA ARTAN OYNAKLIK RİSKİ



Amberdata tarafından sağlanan Deribit bitcoin opsiyon verilerine göre, piyasa yapıcılar 90.000 dolar seviyesinde "kısa gamma" pozisyonu taşıyor. Kısa gamma pozisyonu, piyasa yapıcıların fiyat yükseldiğinde satın almak ve düştüğünde satmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Bu davranış, piyasadaki oynaklığı artırabilir.



BloFin Academy’nin baş yazarı ve BloFin Research and Options’ın başkanı Griffin Ardern, CoinDesk’e yaptığı açıklamada, negatif gamanın vade sonrası bile piyasayı etkilemeye devam edeceğini belirterek, "MM'lerin korunma davranışı fiyat dalgalanmalarını daha da artırabilir," dedi. Ancak Ardern'e göre mevcut piyasa koşullarında yukarı yönlü fiyat hareketi daha olası görünüyor.



Gamma, opsiyon fiyatlarının dayanak varlıktaki fiyat değişimlerine duyarlılığını ölçen bir metriği ifade eder. Kısa gamma pozisyonuna sahip olmak, piyasa yapıcıları volatiliteye karşı daha hassas hale getirir. Yüksek oynaklık dönemlerinde bu durum finansal kayıplara neden olabilir. Bu nedenle piyasa yapıcılar kısa gamma pozisyonundayken, piyasadaki hareketlere paralel olarak alım-satım işlemlerini artırır.



PİYASA YAPICILARIN GEÇMİŞTEKİ POZİSYONLARI VE MEVCUT DURUM



Piyasa yapıcılar uzun gamma pozisyonundayken tam tersi bir strateji izler. Örneğin, geçen yılın sonlarında piyasa yapıcılar 90.000 ve 100.000 dolar seviyelerinde uzun gamma pozisyonundaydı. Bu da fiyatın bu aralıkta konsolide olmasına katkı sağladı.



Grafikler, opsiyon vade tarihleri boyunca farklı fiyat seviyelerinde gamma değişimlerini gösteriyor. Cuma günü gerçekleşecek üç aylık opsiyon uzlaşmasının ardından 90.000 dolar seviyesinin en negatif deltaya sahip olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bu da piyasa yapıcıların korunma davranışlarının oynaklığı artırmaya devam edebileceğine işaret ediyor.



Ardern’e göre, BTC’nin Cuma günkü vade sonunda ortaya çıkacak bayi gamma profili, altın destekli PAXG token'ına benzerlik gösterecek. “PAXG, sonuçlanmak üzere olan opsiyonların etkisini kaldırdıktan sonra BTC’ye benzer bir Gamma Exposure (GEX) dağılımına sahip. Fiyat, önemli bir düşüş yaşadıktan sonra destek buluyor ve güçlü yükselişler sırasında dirençle karşılaşıyor,” dedi Ardern.



Bitcoin fiyatı 90.000 dolar seviyesine yaklaşırken, opsiyon piyasasındaki dengeler fiyat oynaklığını artırabilir. Piyasa yapıcıların korunma stratejileri ve opsiyon kapanışlarının etkisi, BTC'nin önümüzdeki günlerde dalgalı bir seyir izleyebileceğine işaret ediyor.