Bitcoin borsalardaki arzı 8 yılın en düşük seviyesine geriledi

Bitcoin’in borsalardaki arzı, son sekiz yılın en düşük seviyesine gerileyerek piyasalarda yükseliş beklentilerini artırdı. Blockchain analiz firması Santiment’in 27 Mart’ta yaptığı açıklamaya göre, Bitcoin’in borsalarda bulunan arzı 2018’den bu yana en düşük seviye olan %7,53’e düştü. Bu gelişme, daha fazla yatırımcının varlıklarını kendi saklama çözümlerine taşıdığı ve anında satış için piyasada bulunan arzın azaldığı anlamına geliyor.



Bitcoin'in borsalardaki arzının azalması genellikle piyasa için olumlu bir sinyal olarak yorumlanıyor. Kısa vadeli satış baskısının azaldığına ve yatırımcı güveninin arttığına işaret eden bu durum, Bitcoin fiyatında yukarı yönlü hareket beklentilerini destekliyor.



KURUMSAL TALEVİN ETKİSİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR



Bitcoin’in fiyat hareketini yönlendiren en önemli faktörlerden biri kurumsal talep olmaya devam ediyor. Özellikle Bitcoin spot borsa yatırım fonları (ETF’ler), 14 Mart’tan bu yana düzenli girişler görerek BTC fiyatında %10’dan fazla bir yükselişe katkıda bulundu. Buna karşılık, 10 Şubat ile 13 Mart arasında ETF girişleri negatif veya durağan bir seyir izlerken Bitcoin %17 değer kaybetti.



Bu eğilim, Bitcoin fiyatlarının büyük ölçüde kurumsal yatırımcı hareketlerinden etkilendiğini ve büyük yatırımcıların piyasa üzerinde bireysel spekülatörlere kıyasla daha güçlü bir etkisi olduğunu ortaya koyuyor.



BİTCOİN PİYASASINDA YAPISAL DEĞİŞİM



Kurumsal yatırımcıların artan etkisinin yanı sıra, Bitcoin’in piyasa dinamikleri de değişmeye devam ediyor. OKX tarafından 25 Mart’ta yayımlanan bir araştırma makalesine göre, Bitcoin’in olgunlaşmasıyla birlikte fiyat hareketleri daha istikrarlı hale geliyor. Geçmiş döngülerde %80’e varan düşüşler görülürken, artık %50’lik geri çekilmeler bile bir ayı piyasası işareti olarak kabul ediliyor.



Araştırmada, Bitcoin’in şu an uzun vadeli bir ayı piyasasından ziyade kısa süreli bir "mini" ayı piyasası sürecinden geçtiği öne sürülüyor. Bu değişimin önemli göstergelerinden biri ise "Kısa Vadeli Sahip Piyasa Değeri ile Gerçekleşen Değer (MVRV) Oranı." Bu metrik, Bitcoin’in mevcut fiyatını kısa vadeli sahiplerin coin’leri satın aldıkları ortalama fiyatla karşılaştırıyor. 25 Şubat’ta fiyat düşüşleri yaşanmadan önce düşüş sinyali veren MVRV oranı, şu anda kritik bir seviye olan 365 günlük hareketli ortalamanın altına gerilemiş durumda.



Analistler, borsalardaki Bitcoin arzı azalmaya devam ettikçe bu metriğin toparlanacağını ve fiyat üzerinde olumlu bir etkisi olacağını tahmin ediyor.



Bitcoin, Türkiye saati ile 11:50’de 87.353 dolardan işlem görüyor ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 108.786 doların yaklaşık %20 altında seyrediyor.