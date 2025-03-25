Bitcoin ETF'lerinde 7 günlük giriş serisi: Makro koşullar iyileşiyor mu?

ABD’de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), Şubat ve Mart başındaki yoğun çıkışların ardından üst üste yedi gün boyunca net giriş kaydetti. Pazartesi günü görülen girişlerle birlikte bu artış serisi, 24 Ocak’tan bu yana en uzun kesintisiz giriş dönemi oldu.



BTC Markets Kripto Analisti Rachael Lucas, bu eğilimin piyasa duyarlılığında önemli bir değişime işaret ettiğini belirterek, "Bu güçlü bir sinyal. Kurumsal yatırımcılar Bitcoin’e son zamanlarda görmediğimiz bir şekilde destek veriyor," dedi.



SoSoValue verilerine göre, pazartesi günü Bitcoin ETF'lerine toplam 84,17 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Fidelity’nin FBTC’si 82,85 milyon dolarla en fazla giriş çeken fon olurken, Bitwise’ın BITB’si 19,23 milyon dolarlık net giriş kaydetti. BlackRock’ın IBIT’i 18 milyon dolarlık giriş bildirirken, VanEck’in HODL fonuna 5 milyon dolar aktı. Ancak, Ark Invest ve 21Shares’in ortaklaşa yönettiği ARKB fonu aynı gün çıkış yaşadı ve 41 milyon dolarlık bir düşüşe sebep oldu.



Son yedi günlük giriş serisi toplamda 860,6 milyon dolarlık net sermaye çekti. Böylece, spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sürülmesinden bu yana toplam net girişi 36,13 milyar dolara ulaştı.



Makroekonomik Faktörler ve Düzenleyici Gelişmeler Etkili Oluyor



Lucas, Bitcoin ETF'lerinde görülen pozitif girişlerin makroekonomik koşullardaki değişimle bağlantılı olduğunu ifade etti. Analiste göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) niceliksel sıkılaştırmadan daha gevşek bir para politikasına geçeceğine dair beklentiler, yatırımcıları Bitcoin'e yönlendiren başlıca faktörlerden biri.



"Fed’in faiz politikasına yönelik belirsizlikler yavaş yavaş azalıyor. Trump’ın faiz indirimlerini savunan açıklamaları ve SEC’in son dönemdeki daha esnek duruşu da piyasada olumlu bir hava yaratıyor. XRP’nin yasal zaferi de düzenleyici belirsizlikleri bir miktar hafifletmiş olabilir," diyen Lucas, piyasada bir miktar iyimserlik oluştuğunu ancak bunun kalıcı bir trend olarak adlandırılması için henüz erken olduğunu vurguladı.



Bitcoin, bu gelişmelerin etkisiyle kısa süreliğine 88.000 dolar seviyesini aşsa da, daha sonra 86.590 dolar civarına geri çekildi. Lucas, "Piyasa ısınıyor ancak yedi günlük giriş serisini kalıcı bir yükseliş trendi olarak görmek için erken. Şu an bir kıvılcım var, ancak tam anlamıyla bir ateşin yandığını söylemek mümkün değil," değerlendirmesinde bulundu.



Küresel Likiditenin Artışı Bitcoin İçin Olumlu Bir Ortam Yaratıyor



Brickken Piyasa Analisti Enmanuel Cardozo ise Bitcoin ETF’lerindeki girişlerin, küresel likiditedeki artışla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Küresel likiditenin bu yıl yaklaşık %8 artmasının Bitcoin için destekleyici bir ortam oluşturduğunu belirten Cardozo, "Makro perspektiften bakıldığında, Bitcoin’in yatırımcı portföylerinde giderek daha fazla yer edindiğini ve olgunlaşan bir varlık sınıfı haline geldiğini görüyoruz. Bu durum, ETF’lere yönelik güçlü net girişleri açıklıyor," ifadelerini kullandı.



Ether ETF’leri Geride Kaldı



Bitcoin ETF’lerine yönelik artan ilgiye rağmen, spot Ether ETF’leri aynı performansı sergileyemedi. Pazartesi günü herhangi bir giriş kaydedemeyen Ether ETF’leri, geçtiğimiz 13 gün boyunca negatif akış trendindeydi. Cuma günü sona eren bu süreçte fonlardan toplam 400 milyon dolardan fazla çıkış gerçekleşti.



Lucas, bu durumun piyasa genelinde dengesiz bir güven ortamına işaret ettiğini belirtti. "Yatırımcılar, yalnızca manşetlerde yer alan kazanan varlıklara yönelmek yerine, daha geniş perspektifte değerlendirme yapmalı," diyerek yatırımcıların stratejik bir bakış açısıyla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.