"Bitcoin için 200 bin dolar sadece başlangıç"

Scaramucci'ye göre bu tahminin arkasında ABD'nin stratejik bir kripto rezervi oluşturma hamleleri, küresel benimsenmenin artışı ve kurumsal yatırımcıların ilgisindeki yükseliş yatıyor.

ABD stratejik kripto rezervi kurabilir



Saxo Bank'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidardaki ilk 30 gününü değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği röportajda konuşan Scaramucci, ABD'nin Bitcoin ile bir stratejik kripto rezervi kurma eşiğinde olduğunu belirtti. Özellikle, David Sacks gibi isimlerin öncülüğünde süren iki partili tartışmaların bu girişimin temelini oluşturduğunu vurguladı.



"David Sacks, stratejik bir kripto rezervini iki partili bir konuya dönüştürme konusunda oldukça iyi bir iş çıkardı," diyen Scaramucci, buna rağmen rezervin Bitcoin kullanıcılarının beklediği ölçekte olmayabileceğini ifade etti.



Ayrıca, yıl sonuna kadar ABD'de bir Bitcoin düzenleme çerçevesinin oluşturulacağına kesin gözüyle baktığını belirten Scaramucci, bunun küresel çapta bir benimseme trendinin parçası olacağını ve Bitcoin'in büyümesini destekleyeceğini söyledi.



"Dünyanın geri kalanı için Amerikalılar'ın ne yapacağı çok açık," diyen Scaramucci, birçok ülkenin şimdiden pozisyon aldığını ve bu gelişmenin uluslararası piyasalarda domino etkisi yaratacağını savundu.



Bitcoin'in piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşabilir



Bitcoin’in değerine dair iyimser tahminlerde bulunan Scaramucci, artan kurumsal ilginin ve Bitcoin'in altına alternatif olarak görülme potansiyelinin fiyatı yükselteceğini söyledi. Scaramucci'ye göre, Bitcoin'in bu yıl sonunda 200.000 dolara ulaşması, şu anki seviyesinden yaklaşık yüzde 100’lük bir getiri anlamına geliyor ve toplam piyasa değerini 4 trilyon dolara çıkarabilir.



"Bitcoin'in gerçek anlamda bir varlık sınıfı olabilmesi için 15-20 trilyon dolarlık bölgede işlem görmesi gerekiyor," diyen Scaramucci, Bitcoin'in uzun vadede altına rakip bir değer deposu haline gelebileceğini öne sürdü.



Bununla birlikte, Bitcoin’in fiyat hareketlerinin doğal bir belirsizlik taşıdığını kabul eden Scaramucci, yine de büyüme potansiyeli konusunda iyimserliğini korudu. "Eğer haklıysam, yine harika bir yıl geçireceğiz," dedi.

