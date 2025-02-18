"Bitcoin için 200 bin dolar sadece başlangıç"
SkyBridge Capital'in kurucusu Anthony Scaramucci, Bitcoin'in 2025 yılı sonuna kadar 200.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. ABD'nin stratejik kripto rezervi adımları, küresel benimsenme ve kurumsal ilgideki artış bu yükselişi destekleyen başlıca faktörler arasında.
Scaramucci'ye göre bu tahminin arkasında ABD'nin stratejik bir kripto rezervi oluşturma hamleleri, küresel benimsenmenin artışı ve kurumsal yatırımcıların ilgisindeki yükseliş yatıyor.
ABD stratejik kripto rezervi kurabilir
Saxo Bank'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidardaki ilk 30 gününü değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği röportajda konuşan Scaramucci, ABD'nin Bitcoin ile bir stratejik kripto rezervi kurma eşiğinde olduğunu belirtti. Özellikle, David Sacks gibi isimlerin öncülüğünde süren iki partili tartışmaların bu girişimin temelini oluşturduğunu vurguladı.
"David Sacks, stratejik bir kripto rezervini iki partili bir konuya dönüştürme konusunda oldukça iyi bir iş çıkardı," diyen Scaramucci, buna rağmen rezervin Bitcoin kullanıcılarının beklediği ölçekte olmayabileceğini ifade etti.
Ayrıca, yıl sonuna kadar ABD'de bir Bitcoin düzenleme çerçevesinin oluşturulacağına kesin gözüyle baktığını belirten Scaramucci, bunun küresel çapta bir benimseme trendinin parçası olacağını ve Bitcoin'in büyümesini destekleyeceğini söyledi.
"Dünyanın geri kalanı için Amerikalılar'ın ne yapacağı çok açık," diyen Scaramucci, birçok ülkenin şimdiden pozisyon aldığını ve bu gelişmenin uluslararası piyasalarda domino etkisi yaratacağını savundu.
Bitcoin'in piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşabilir
Bitcoin’in değerine dair iyimser tahminlerde bulunan Scaramucci, artan kurumsal ilginin ve Bitcoin'in altına alternatif olarak görülme potansiyelinin fiyatı yükselteceğini söyledi. Scaramucci'ye göre, Bitcoin'in bu yıl sonunda 200.000 dolara ulaşması, şu anki seviyesinden yaklaşık yüzde 100’lük bir getiri anlamına geliyor ve toplam piyasa değerini 4 trilyon dolara çıkarabilir.
"Bitcoin'in gerçek anlamda bir varlık sınıfı olabilmesi için 15-20 trilyon dolarlık bölgede işlem görmesi gerekiyor," diyen Scaramucci, Bitcoin'in uzun vadede altına rakip bir değer deposu haline gelebileceğini öne sürdü.
Bununla birlikte, Bitcoin’in fiyat hareketlerinin doğal bir belirsizlik taşıdığını kabul eden Scaramucci, yine de büyüme potansiyeli konusunda iyimserliğini korudu. "Eğer haklıysam, yine harika bir yıl geçireceğiz," dedi.
Solana ve tokenizasyon trendleri
Scaramucci, Bitcoin ve Ethereum dışındaki kripto projelerine dair görüşlerini de paylaştı. Solana'nın merkeziyetsiz uygulamaları desteklemek ve ölçeklendirmek için en umut verici ağlardan biri olduğunu belirtti ve SkyBridge'in bu ağda "dokuz haneli" bir yatırımının bulunduğunu açıkladı.
"Ben büyük bir Solana alıcısıyım. Çok sayıda Solana'ya sahibim," diyen Scaramucci, Avalanche ve Polkadot'un da varlık tokenizasyonunu destekleme potansiyeli nedeniyle dikkate değer projeler olduğunu vurguladı.
Kripto para piyasasının gelişimini 1990'lardaki internet devrimiyle kıyaslayan Scaramucci, "Web1'de yaşanan çöküşe rağmen tutunan herkes çok zengin oldu," diyerek, günümüzde benzer bir sürecin kripto ve yapay zeka sektörlerinde yaşandığını öne sürdü.
SkyBridge ETF’si yüzde 150 getiri sağladı
SkyBridge'in kripto odaklı ETF'si geçen yıl birçok rakibini geride bırakarak %150 getiri sağladı. 2021'de başlatılan bu ETF, Bitcoin madencileri, MicroStrategy ve Coinbase gibi şirketleri takip ederek Bitcoin’in performansını dolaylı yoldan yansıtmayı hedefliyor.
2022'de yaşanan piyasa krizinin ardından toparlanan ETF, kısa süre önce hisse başına 18 dolara ulaştı. Scaramucci, "Bu hisseyi 3 veya 4 dolardan satın alıyorduk ve şimdi tekrar 18 dolara çıktı," diyerek, ETF için bu yıl 35-36 dolarlık bir fiyat hedefleri bulunduğunu belirtti.
ETF'nin stratejik yapısı gereği Bitcoin’i doğrudan tutmadan, dijital ekosistemin farklı bileşenlerine yatırım yapabildiklerini vurgulayan Scaramucci, "Bitcoin madencileri ve halka açık işlem gören MicroStrategy gibi şirketlere yatırım yaparak aktif bir yönetim sergiliyoruz," dedi.
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