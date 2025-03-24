Bitcoin, "Muhteşem 7"de Tesla’nın yerini alabilir mi?

Standard Chartered'ın Dijital Varlık Araştırmaları Başkanı Geoffrey Kendrick tarafından hazırlanan yeni bir araştırma, Bitcoin’in (BTC) geleneksel finans piyasalarındaki rolünün evrim geçirdiğini ve giderek Nasdaq’ta işlem gören bir teknoloji hissesi gibi hareket ettiğini öne sürüyor. Araştırmaya göre Bitcoin, yalnızca makroekonomik dalgalanmalara karşı bir koruma aracı olarak değil, aynı zamanda daha geniş çapta teknoloji hisseleriyle ilişkili bir yatırım aracı olarak da işlev görüyor.



BİTCOİN'İN ROLÜ DEĞİŞİYOR



Standard Chartered tarafından yayımlanan raporda, Bitcoin’in kısa vadeli işlem modellerinin Nasdaq Composite endeksi ile yüksek bir korelasyona sahip olduğu vurgulanıyor. Tarihsel olarak Bitcoin, geleneksel finans sistemindeki türbülanslara karşı bir hedge aracı olarak öne çıkarken, son dönemde ABD teknoloji hisseleriyle daha senkronize bir hareket sergiliyor. Örneğin, Mart 2023'te Silicon Valley Bank’in çöküşü sırasında Bitcoin'in yükselmesi, yatırımcılar tarafından riskten korunma aracı olarak görüldüğünü gösterirken, son zamanlardaki fiyat hareketleri Nasdaq ile paralellik gösteriyor.



Bu eğilimi test etmek amacıyla Standard Chartered, Tesla'yı "Muhteşem 7" teknoloji hisseleri arasından çıkararak yerine Bitcoin’i ekleyen “Mag 7B” adlı yeni bir varsayımsal endeks oluşturdu. “Muhteşem 7” olarak bilinen teknoloji hisseleri genellikle Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Nvidia ve Tesla’yı içeriyor. Yeni oluşturulan "Mag 7B" endeksi ise Tesla yerine Bitcoin’i içeriyor.



DAHA YÜKSEK GETİRİ, DAHA DÜŞÜK OYNAKLIK



Araştırmaya göre, bu yeni endeksin performansı incelendiğinde, geleneksel "Muhteşem 7"ye kıyasla hem daha yüksek getiri hem de daha düşük oynaklık sunduğu görülüyor. Kendrick, bu bulguların Bitcoin’in hem bir teknoloji hissesi hem de geleneksel finans piyasaları için bir riskten korunma aracı olarak konumlandığını gösterdiğini belirtiyor.



Bitcoin’in Tesla’nın yerine eklenmesiyle oluşturulan "Mag 7B" endeksinin daha dayanıklı ve potansiyel olarak daha kârlı bir yatırım sepeti sunduğunu vurgulayan Kendrick, Bitcoin’in teknoloji sektörü ile olan bağlarının güçlenmesiyle birlikte, yatırımcı portföylerindeki rolünün de değişebileceğini ifade ediyor.



KURUMSAL İLGİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ



Bitcoin’in geleneksel yatırım portföylerinde giderek daha fazla yer edinmesi, kurumsal yatırımcıların ilgisini artırıyor. Kendrick’e göre Bitcoin, hem riskten korunma hem de büyüme varlığı olarak çift yönlü bir fayda sağlıyor. Bu durum, Bitcoin’e yönelik yeni sermaye girişlerini teşvik edebilir.



Öte yandan, Kendrick Bitcoin’in kısa vadede yukarı yönlü bir hareket sergileyebileceğini düşünüyor. ABD’de kripto varlıklarla ilgili daha olumlu düzenlemelerin gündeme gelmesi ve Nasdaq’ın yeniden dengelenmesi gibi faktörlerin Bitcoin’i destekleyebileceğini ifade eden Kendrick, “Daha yüksek Nasdaq, daha yüksek Bitcoin anlamına gelecek. Şu anda 90.000 dolar seviyesi odakta” değerlendirmesinde bulundu.



Bitcoin, pazartesi günü %3,5’in üzerinde yükseliş kaydederken, toplam kripto para piyasasının değeri de %1,5 artarak 2,9 trilyon dolara ulaştı.