Bitcoin ve Ethereum’da hareketlilik artıyor: Arthur Hayes’ten 110 bin dolarlık BTC tahmini

Bitcoin fiyat hareketleri yatırımcıların dikkatini çekerken, BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, lider kripto paranın 110.000 dolara ulaşacağı yönünde iddialı bir tahminde bulundu. Hayes, X platformundaki paylaşımında, Bitcoin’in önce 110.000 dolara yükseleceğini, ancak fiyatların 87.000 doları aşmasının ardından 76.500 doları yeniden test edeceğini öne sürdü.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarındaki değişimlerine atıfta bulunan Hayes, niceliksel sıkılaştırmadan (QT) niceliksel genişlemeye (QE) geçişin kripto piyasasında güçlü bir ralli başlatabileceğini belirtti. Ancak tahminlerine ilişkin belirli bir zaman dilimi vermekten kaçındı.



Bitcoin, bu açıklamalar sonrasında güçlü bir yükseliş göstererek %3,71 oranında artışla 87.480 dolara ulaştı. Ethereum da benzer bir ivmeyle hareket ederek %4,05 artışla 2.093 dolara çıktı. Kripto piyasasının toplam değeri ise 24 saat içinde %2,94 artarak 2,84 trilyon dolara ulaştı.



Bu süreçte Bitcoin'in piyasa değeri 1,727 trilyon dolara çıkarken, işlem hacmi %93 oranında artarak 18,2 milyar dolara ulaştı. Kripto ticaretinin %94,74'ünü oluşturan stablecoin transferleri ise 57,58 milyar dolara erişti. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın getirmeyi planladığı gümrük tarifelerinin piyasalara etkisini görmezden gelerek, merkez bankası politikalarına ve piyasa momentumuna odaklandı.



Solana, Yatırımcı İlgisini Artırıyor: Haftalık Aktif Kullanıcı Sayısı 17 Milyona Ulaştı



Bitcoin’in yanı sıra Solana (SOL), tüccarlar ve kurumlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Solana’nın fiyatı son 24 saat içinde %7’nin üzerinde artış göstererek 139 doların üzerine çıktı. Bu yükselişte, 72 milyon dolarlık varlığın Ethereum’dan Solana ağına taşınması etkili oldu.



DeFiLlama verilerine göre, Solana’nın toplam kilitli değeri (TVL) Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 54,87 milyon SOL’ye yükseldi. Zincir üstü analizler, 11,09 milyon cüzdanın artık SOL tuttuğunu ve bunun yeni bir zirve olduğunu gösteriyor.



Solana’nın haftalık aktif adres sayısı 17 milyona ulaştı ve bu rakam, Ethereum’un 1,8 milyonluk kullanıcı sayısını geride bıraktı. Binance verilerine göre, borsadaki SOL cüzdan bakiyeleri geçen hafta keskin bir artış gösterdi. Tüccarlar, yaklaşan düzenleyici haberler ve ETF başvuruları öncesinde Solana pozisyonlarını güçlendirmeye başladı.



ABD merkezli Volatility Shares, 21 Mart’ta Nasdaq’ta iki Solana vadeli işlem ETF’si (SOLZ ve SOLT) piyasaya sürdü. Bununla birlikte, Franklin Templeton ve VanEck gibi büyük finans kuruluşları da spot Solana ETF’leri için başvuruda bulunarak kurumsal ilginin arttığını gösterdi.



Trump’ın Gümrük Tarifesi Açıklamaları Kripto Piyasasında Risk İştahını Artırdı



ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, planlanan gümrük tarifelerine esneklik getirebileceğini belirtti. “İnsanlar bana gümrük tarifeleri hakkında sorular soruyor ve bazıları istisna olup olmadığını merak ediyor. Bir kişi için yaptığınızda, herkes için yapmanız gerekir.” ifadelerini kullanan Trump, “Ben değişmiyorum. Ancak esneklik kelimesi önemli bir kelime… bazen esneklik gerekir.” dedi.



Trump’ın bu açıklamaları, ABD’nin küresel ticaret politikasına yönelik belirsizlikleri artırırken, piyasalardaki risk algısını da etkiledi. Bu süreçte ABD Hazine tahvil getirileri yükseliş gösterdi. 10 yıllık tahvil getirisi üç baz puan artarak %4,282’ye, 2 yıllık tahvil getirisi ise %3,979’a çıktı. Getirilerin yükselmesi, piyasanın tam ölçekli bir ticaret savaşına ilişkin endişelerinin azaldığını gösteriyor.