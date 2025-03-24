Bitcoin, zayıf likidite girişleri nedeniyle satış baskısı altında kalmaya devam ediyor

Kripto para piyasası, düşük likidite girişleri ve yatırımcı güvenindeki zayıflama nedeniyle savunmacı bir duruş sergiliyor. Blockchain analiz firması Glassnode’un yayımladığı son rapora göre, Bitcoin (BTC), piyasa genelindeki düşük katılım ve süregelen satış baskısı nedeniyle aşağı yönlü risklerle karşı karşıya. Raporda, bazı spekülatif işlemler devam etse de, piyasanın genel yönünün belirsizliğini koruduğu vurgulanıyor.



Glassnode’un analizine göre, piyasanın temel göstergeleri Bitcoin’de zayıf bir satın alma iştahına işaret ediyor. Spot piyasa hacimleri düşük seyrederken, sürekli sözleşme hacmi deltası (CVD) pozitife dönse de, bu toparlanmanın güçlü bir trend oluşturmak için yeterli olmadığı görülüyor. Son birkaç haftada piyasa katılımındaki daralma dikkat çekerken, yatırımcıların alım tarafında temkinli davrandığı gözlemleniyor.



Borsa yatırım fonu (ETF) piyasalarındaki hareketlilik de piyasanın mevcut eğilimini destekler nitelikte. Bitcoin ETF'lerinde devam eden çıkışlar, kurumsal yatırımcıların risk azaltma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Her ne kadar çıkışlar hız kesmiş olsa da, işlem hacimlerinin düşük seviyelere gerilemesi, büyük yatırımcıların piyasada daha ihtiyatlı davrandığını ortaya koyuyor.



TÜREV PİYASASINDA BELİRSİZLİK HAKİM



Vadeli işlemler piyasasında ise karışık sinyaller görülüyor. Açık pozisyon sayıları son düşüşlerin ardından dengelenmiş olsa da, fonlama oranları uzun vadeli ortalamaların oldukça altında seyrediyor. Bu durum, kaldıraçlı uzun pozisyonlara olan talebin zayıfladığını gösteriyor. Öte yandan, opsiyon piyasasında aşağı yönlü risklere karşı artan bir koruma eğilimi göze çarpıyor. 25 Delta Skew göstergesi, yatırımcıların fiyat düşüşlerine karşı hedge pozisyonlarını artırdığını ortaya koyuyor.



ZİNCİR ÜSTÜ VERİLER VE BİTCOİN'İN TEMELLERİ



Zincir üstü veriler, piyasanın mevcut durumu hakkında daha temkinli bir tablo çiziyor. Bitcoin ağındaki aktif adres sayısı, transfer hacimleri ve işlem ücretleri düşmeye devam ederken, bu göstergelerdeki gerileme yatırımcı ilgisinin ve sermaye girişlerinin azaldığını gösteriyor. Ayrıca, sıcak sermaye payındaki azalma ve gerçekleşen sermaye büyümesinin yavaşlaması, piyasanın daha savunmacı bir duruş sergilediğine işaret ediyor.



Kârlılık ölçütlerinde de olumsuz sinyaller görülüyor. Bitcoin arzının kârda olan kısmı gerilerken, Net Gerçekleşmemiş Kar/Zarar (NUPL) göstergesi yatırımcıların giderek daha fazla stres altında olduğunu ve zorunlu satış ihtimalinin yükseldiğini gösteriyor.



BİTCOİN İÇİN RİSKLER DEVAM EDİYOR



Genel piyasa görünümü, Bitcoin’in yukarı yönlü hareket etmekte zorlanmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. ETF piyasalarından çıkışların sürmesi, zincir üstü temellerin zayıflaması ve opsiyon piyasasında aşağı yönlü risklere karşı artan korunma talebi, Bitcoin’in güçlü bir toparlanma yaşaması için yeterli destek bulamayabileceğini gösteriyor. Eğer likidite girişlerinde belirgin bir artış olmazsa, piyasa koşullarının mevcut düşüş eğilimini koruyabileceği belirtiliyor.