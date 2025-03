Bu oyunları oynamak için son şans

Microsoft'un popüler oyun abonelik hizmeti Xbox Game Pass, her ay oyun kütüphanesine eklenen ve çıkarılan oyunlarla güncellenmeye devam ediyor. Mart 2025'in ilk dalgasında Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar listesi açıklandı. 15 Mart itibarıyla en az sekiz oyun hizmetten kaldırılacak.



Bu ay Game Pass'ten ayrılacak oyunlar şunlar:



Evil West



Lies of P



MLB The Show 24



No More Heroes 3



Solar Ash



SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated



Yakuza 5 Remastered



Yakuza 6: The Song of Life



Bu oyunların Xbox Game Pass'ten kaldırılması, kullanıcıların bu oyunları oynama fırsatını kaçırmamaları için son bir şans sunuyor.



Açıklanan liste önümüzdeki günlerde güncellenecek. Platformdan kaldırılacak başka oyunlar da olabileceği gibi eklenecek markalar da bu ikinci açıklamayla bilrlikte duyurulacak.