Bu oyunları oynamak için son şans
Microsoft’un geniş bir oyun kütüphanesine erişim imkanı sağlayan abonelik sistemi Xbox Game Pass’ten Mart ayında kaldırılacak oyunlar belli oldu.
Microsoft'un popüler oyun abonelik hizmeti Xbox Game Pass, her ay oyun kütüphanesine eklenen ve çıkarılan oyunlarla güncellenmeye devam ediyor. Mart 2025'in ilk dalgasında Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar listesi açıklandı. 15 Mart itibarıyla en az sekiz oyun hizmetten kaldırılacak.
Bu ay Game Pass'ten ayrılacak oyunlar şunlar:
Evil West
Lies of P
MLB The Show 24
No More Heroes 3
Solar Ash
SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated
Yakuza 5 Remastered
Yakuza 6: The Song of Life
Bu oyunların Xbox Game Pass'ten kaldırılması, kullanıcıların bu oyunları oynama fırsatını kaçırmamaları için son bir şans sunuyor.
Açıklanan liste önümüzdeki günlerde güncellenecek. Platformdan kaldırılacak başka oyunlar da olabileceği gibi eklenecek markalar da bu ikinci açıklamayla bilrlikte duyurulacak.
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