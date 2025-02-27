Bybit'ten 140 milyon dolarlık ödül! Siber suçlulara savaş açtı

Bybit Kurucu Ortağı ve CEO’su Ben Zhou, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin çalınan Ethereum (ETH) varlıklarının bulunmasına yardım edenlere ödül verileceğini duyurdu. Hazırlanan resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre, söz konusu fonların herhangi bir kısmını bulan kişiye ve donduran kuruluşa %5’er pay verilecek.



NE OLMUŞTU?



20 Şubat 2025, Cuma günü, sofistike bir siber saldırı sonucu 401 bin 346 ETH, kripto para borsası Bybit’in çevrimdışı bir cüzdanından çalındı. Olay anında bu miktar 1.4 milyar dolara karşılık geliyordu. Bu saldırı, tarihin en büyük kripto hırsızlığı olarak kayıtlara geçti.



Siber güvenlik uzmanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda bu hırsızlığı, Kuzey Kore destekli hacker grubu Lazarus’un yaptığı ortaya çıktı.



LAZARUS KİMDİR?



Lazarus Grubu, Kuzey Kore hükumetiyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir hacker topluluğu. 2009 yılında faaliyete geçen bu grup, siber casusluk ve siber savaş faaliyetleriyle dikkatleri çekti. Güvenlik açıkları, oltalama saldırıları, kötü amaçlı yazılımlar, arka kapılar gibi birçok yöntem kullanan Lazarus, bugüne kadar dünya genelinde çok sayıda büyük şirket ve kurumu hedef aldı.



Lazarus, 2014 yılında Sony Pictures’a yaptığı büyük siber saldırıyla gündeme gelmişti. Bu saldırıda şirketin hassas finansal bilgileri, müşterilerinin kişisel verileri ve henüz yayınlanmamış filmleri ele geçirildi.



Aynı grup 2016 yılında, tarihin en büyük banka soygunlarından biri olarak kabul edilen olayda, Bangladeş Merkez Bankası’ndan 81 milyon dolar çaldı. Bundan bir yıl sonra Tayvan’daki Far Eastern International Bank’tan 60 milyon dolar çalınan soygunun arkasında da Lazarus olduğu belirlendi.



ZHOU, SİBER SUÇLARA SAVAŞ AÇTI



Bybit CEO’su Zhou, kripto para hırsızlığı gibi siber suçlara bulaşan kişi ve gruplarla mücadelede geri adım atmayacaklarını vurguladı. Yaptığı yazılı açıklamada “Lazarus veya sektördeki kötü aktörler ortadan kaldırılıncaya kadar durmayacağız” ifadelerini kullanan Zhou, gelecek dönemde Lazarus’un önceden hedef aldığı diğer kişi ve kurumların varlıklarını temin için de ödül dağıtılabileceğini aktardı.



4 MİLYON DOLARDAN FAZLA ÖDÜL VERİLDİ



Sektörün güvenilir habercilerinden Lorenzo Franceschi-Bicchierai’nin haberine göre Bybit, şimdiden kendilerine yardımcı olan beş ödül avcısına 4 milyon 230 bin dolar ödeme yaptı. Basit bir oranlama yapıldığında bu miktar, Bybit’in çalınan fonlarının %3’ünün tespit edildiği anlamına geliyor.