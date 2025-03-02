ChatGPT'ye video oluşturma özelliği geliyor

OpenAI, dünyanın en popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT ile video oluşturma özelliğiyle öne çıkan modeli Sora’yı birleştirmeyi planlıyor. Maxwell Zeff’in haberine göre şirketin üst düzey yetkilileri, Discord’da çalışanlarla yaptıkları toplantıda projeyi doğruladı.



OpenAI’ın Sora Ürün Lideri Rohan Sahai, video oluşturma araçlarını gelecekte daha ulaşılabilir kılmak için daha fazla platforma entegre etmek istediklerini söyledi. Sora’nın, ChatGPT içinde erişilebilir hale gelmesi için çalıştıklarını aktaran Sahai, iki ürünü birleştirmeyi başardıklarını ancak kullanıma sunulacağı tarihin belli olmadığını aktardı.



ChatGPT, halihazırda OpenAI’ın DALL-E 3 modelinin yardımıyla sözlü komutlar üzerinden resimler oluşturabiliyor. Sora entegresiyle birlikte sohbet botunun video oluşturmak dışında ürettiği resimlerin de çok daha fotorealistik olacağı ve platforma sınıf atlatacağı tahmin ediliyor.



SORA NASIL ÇALIŞIYOR?



Sora, yapay zeka destekli bir video oluşturma aracı. Yazılı talimatları kullanarak 20 saniyeye kadar gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturma kabiliyetine sahip. Kullanıcılar, Sora aracılığıyla hayal ettikleri kesitleri yazılı komutlarla, hiçbir çekim yapmadan üretebiliyor.



Bunun yanı sıra Sora, kullanıcıların yükledikleri fotoğraflardan etkileyici video sekansları yaratabiliyor, yüklenen videoları yeniden düzenleyebiliyor ve birleştirebiliyor. OpenAI’ın video üretme hizmeti, 1080p çözünürlüğünde, yüksek kaliteli görüntü çıktıları vermesiyle fark yaratıyor.



STÜDYOLARDAN BİREYSEL KULLANICILARA



OpenAI, Sora’yı ilk zamanlarında prodüksiyon şirketleri ve stüdyolara pazarlamıştı. Gerçek çekim yapılmaksızın sahneler oluşturabilme yeteneği ve yüksek çözünürlüklü çıktılar sunması, sektördeki birçok oyuncunun ilgisini cezbetmişti. Şirket şimdi AI video aracını bireysel kullanıma yayarak, çekiciliğini artırmayı hedefliyor.



GELİR ARTIRMA YOLU OLABİLİR



Sora ile ChatGPT’nin entegrasyonu şimdiden teknoloji meraklılarında heyecan yarattı. Uzmanlar, bu birleşimin zahmetli bir çalışma olduğu gerekçesiyle, olası yeni özelliğin tüm ChatPGT kullanıcılarına sunulmayabileceğini ya da oldukça sınırlanacağını öngörüyor. OpenAI’ın sohbet botu üzerinden video oluşturma özelliğiyle kullanıcıları ChatGPT’nin premium abonelik katmanlarına çekmesi ve yaratığı geliri yükseltmesi mümkün görünüyor.