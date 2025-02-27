Çin borsasında DeepSeek etkisi

Teknoloji girişimi DeepSeek, Çin borsası için iyimser beklentileri artırdı.



DeepSeek, üç haftalık bir aranın ardından, programlama arayüzüne erişimi açtı. Girişim, müşterilerin kredi yüklemelerine yeniden izin verildiğini duyurdu.



Bu arada son dönemde küresel yatırımcıların Çin borsasına dönük olumlu tahminleri de arttı.



Morgan Stanley, yapay zeka alanındaki atılım sayesinde sürdürülebilir bir yükseliş sağlanabileceğini öngördü.



The Wall Street Journal'ın haberine göre banka, Çin hisse senetlerine ilişkin değerlemesini daha iyimser bir seviyeye çekti. MSCI Çin Endeksi için 2025 sonu hedefi 63'ten 77'ye yükseltti.



Goldman Sachs da konuyla ilgili bir rapor yayımladı. Çin hisse senedi piyasasında yıllık kazançların ortalama yüzde 2,5 artabileceğini belirten banka, değer kazancının önümüzdeki 10 yıl boyunca sürebileceğini dile getirdi.



UBS ise yapay zeka ile bağlantılı sektörlerde değer artışı gözlemlendiğini aktardı. Yapılan analizde yükselişin özellikle bilgisayar, otomobil ve elektronik ürünlerde gerçekleştiği bildirildi.



Orta vadede bu sektörlerdeki şirketlerin hisse senetlerinin yükseliş eğilimininin süreceği tahmin edildi.

