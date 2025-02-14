Çin hisselerinde yapay zeka coşkusu: 3 yılın zirvesinde

Çin'in yapay zeka atağı teknoloji şirketlerinin hisselerine pozitif yansıyor.



Çinli girişim DeepSeek, düşük maliyetli yapay zeka araçları ile sektörü alt üst etti. DeepSeek'in teknolojisi, ABD'nin bu alandaki etkisini kırmış ve baskı altındaki Çinli şirketlerin önünü açtı.



Son gelişmeler yatırımcıların Çinli şirketlerin büyüme potansiyeline dair umutlarını canlandırdı.



Hang Seng China Enterprises Endeksi, cuma günü yüzde 2'nin üzerinde artış kaydetti ve ekim ayındaki zirve seviyeye yaklaştı.



2025 yılında yüzde 11'in üzerinde değer kazanan endeks, Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.



Söz konusu yükselişte Xiaomi, Tencent ve Meituan gibi şirketler ön plana çıktı.



Analistler, yapay zeka rallisinin Çinli şirketler için kalıcı olabileceğini belirtiyor. Teknolojik ilerleme ise ülke için bir Sputnik anı olarak nitelendiriliyor.



Çin'in mart ayında daha fazla teşvik sağlayarak piyasadaki yukarı yönlü ivmeyi güçlendirebileceği belirtiliyor.