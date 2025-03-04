Çin'de yapay zeka yarışı: Tencent, DeepSeek'i geçti

Çinli yapay zeka uygulamalarında rekabet hızlandı. DeepSeek'in kısa sürede elde ettiği başarı Çinli teknoloji şirketleri harekete geçirdi.



Tencent Holdings'in Yuanbao yapay zeka chatbotu, bu hafta Çin'de en çok indirilen iPhone uygulaması olarak DeepSeek'i geride bıraktı.



Ülkede en çok indirilen beş ücretsiz uygulamanın üçüne yapay zeka botları yerleşti. ByteDance'i Doubao uygulaması ise Tencent ve DeepSeek arkasında yer aldı.



Alibaba ise yapay zekaya 53 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurmuştu.



Uzmanlara göre bu durum ülke içi rekabetin geldiği noktayı gözler önüne serdi.



Dünyanın en büyük oyun dağıtımcısı Tencent'in WeChat platformu 1,4 milyardan fazla kişi tarafından kullanılıyor.



Şirketin diğer uygulamalarından aldığı destek ile yapay zeka yarışında zirveye yerleşmiş olabileceği değerlendiriliyor.