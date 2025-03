Çin'den 11 milyar dolarlık teknoloji fonu

Dünyanın en büyük bankalarından biri olan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), 80 milyar yuanlık (11,04 milyar dolar) teknoloji ve inovasyon fonu başlattığını duyurdu.



Çin'in dört kamu bankasından biri olan ICBC, yeni fonun internet hizmetleri yerine yarı iletkenler ve gelişmiş üretim gibi alanlarda kullanılmasının amaçlandığını belirtti.



Kuruluşun yeni fonu, devlet desteğinin teknoloji sektörüne yönelik son hamlesi oldu. Ayrıca fonun hızlı kâr elde etme hedefi yerine sabırlı sermaye olarak konumlandırılacağı kaydedildi.



Çin, teknoloji girişimlerini desteklemek için 1 trilyon yuanı harekete geçirecek bir fon üzerinde çalıştığı belirtiliyordu.