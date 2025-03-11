Çin'den ABD'ye yeni rakip: Yapay zeka liderliği tehlikede mi?

Çin'de yapay zeka yarışında öne geçme çabası hız kesmeden devam ediyor. Çinli yazılım mühendislerinden oluşan bir grup, dünyanın ilk tam otonom yapay zeka aracını geliştirdiğini iddia etti.



Bloomberg'in haberine göre Manus AI, geçen hafta özgeçmişleri tarayabilen, seyahat güzergahları oluşturabilen ve kullanıcıdan gelen temel talimatlar ile hisse senetlerini analiz edebilen bir yapay zeka aracının ilk sürümünü kullanıma açtı.



Şirket, yapay zeka aracının OpenAI'ın Deep Research'üne göre daha iyi performans gösterdiğini açıkladı. Interesting Engineering'in haberinde Manus'un kendi başına karar alabildiği ve görevleri tamamlayabildiğini ifade edildi.



Çin medyasına göre Manus'un arkasındaki şirket Butterfly Effect, 10 milyon dolardan fazla finansman topladı.



İNSANLIK İÇİN TEHDİT Mİ?



Manus'un yapay zeka hamlesi ABD'li şirketlere yeni bir rakip olarak yorumlandı. DeepSeek, ocak ayında düşük maliyetle çalışan bir yapay zeka aracını piyasa sürmüştü.



Uzmanlar, Manus'un başarısının ABD'nin yapay zeka konusundaki liderliğine dair sorgulamaları güçlendireceğini ifade etti.



Ayrıca Manus'un herhangi bir talimat beklemeden işlem gerçekleştirebilme yeteneğinin insanlık için tehdit olabileceği dair yorumlar yapıldı.



MANUS KULLANICILARINDAN İLK TEPKİLER



Öte yandan Manus'a dair kullanıcıların ilk tepkileri karışık oldu. Bazı kullanıcılar, Deep Research'ten daha yavaş çalıştığını ancak kaliteli sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti. Kullanıcıların bir kısmı ise sınırlı bilgi işlem kapasitesinden dolayı hizmetin çok yavaş olduğunu ve bazı görevleri tamamlamakta zorlandığını ifade etti. Bazı kullanıcılar da uygulamanın gerçeğe dayalı hatalar yaptığını tespit etti.

