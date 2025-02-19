Çin'in yapay zeka devi Baidu gözden düşüyor mu?

Çinli teknoloji devi Baidu'nun bilançosundan karışık sonuçlar geldi.



DeepSeek ile başlayan Çin teknoloji rallisine rağmen Baidu'nun aralık ayında sona eren üç aylık dönemde gelirinde beklenenin altında düşüş kaydedildi.



Şirketin performansı, internet arama ve yapay zeka işletmelerinin şiddetli rekabet altında zorlandığı endişelerini hafifletti.



Teknoloji şirketinin bu dönemde geliri yüzde 2 azalarak 34,1 milyar yuan (4,7 milyar dolar) oldu. Beklentiler 33,4 milyar yuan civarında gelir bildireceği yönündeydi.



YAPAY ZEKA ELEŞTİRİLERİ



Baidu, yapay zeka rallisinden Alibaba, Tencent gibi rakiplerine göre sınırlı etkilendi. Şirketin hisseleri son bir ayda yüzde 9 yükseldi. Aynı dönemde Alibaba hisseleri yüzde 50, Tencent hisseleri yüzde 30 arttı.



Baidu'nun yapay zeka alanındaki liderliğine dair de eleştiriler yapılmıştı. Şirket, Çinli teknoloji devleri arasında yapay zeka dil modelini piyasaya süren ilk şirket olmuştu. Ancak Ernie isimli yapay zekayı ücretli hale getirerek ticarileştirmişti. Daha sonra uygulamanın ücreti kaldırılmış, kullanıcılara paraları iade edilmişti.



KRİTİK TOPLANTIDA YER ALMADI



Diğer taraftan Baidu CEO'su Robin Li'nin Çin Devlet Başkanı Şi Çinping'in teknoloji patronları ve girişimcileriyle yaptığı toplantıda yer almadığı iddia edilmişti.



Li'nin toplantıda olmadığına yönelik iddiaların ardından Baidu hisseleri yüzde 10'a yakın düşüş kaydetmişti. Bu gelişme bir dönem OpenAI'ın en büyük rakibi olarak gösterilen Baidu'nun gözden düşmeye başladığı şeklinde yorumlandı.