Çinli şirketten dev hamle: İnsansı robotlara 13 milyar dolar yatırım

Çin’in önde gelen araç üreticilerinden Xpeng, insansı robot teknolojisine büyük yatırımlar yapmayı planlıyor.

Şirketin CEO’su He Xiaopeng, yıllık parlamento oturumu sırasında yaptığı açıklamada, Xpeng’in bu sektörü uzun vadeli bir proje olarak gördüğünü ve yatırımlarının 100 milyar yuana (13,8 milyar dolar) kadar ulaşabileceğini belirtti.



Securities Times'ın haberine göre He Xiaopeng, insansı robot sektörüne beş yıl önce girdiklerini ve önümüzdeki 20 yıl boyunca bu alanda kalmayı hedeflediklerini ifade etti.

Xiaopeng, "50 milyar yuan, hatta 100 milyar yuan daha yatırım yapabiliriz" dedi ancak şirketin mevcut yatırımları hakkında bilgi vermedi.



Şirket, 2020 yılında insansı robot sektörüne adım attı ve geçtiğimiz kasım ayında Tesla Bot’a rakip olarak geliştirdiği Iron isimli robotu tanıttı.