Çinli teknoloji şirketlerinde yarış kızıştı

Çinli teknoloji girişimleri arasında DeepSeek çılgınlığı ve Şi Cinping toplantısının ardından yarış başladı.



Çip, bulut teknolojileri ve yapay zeka uygulamaları dahil yeni anlaşma duyurularının uzun süredir zor dönemlerden geçen teknoloji sektörüne yeni bir soluk getirdiği ifade edildi.



Cinping ile teknoloji dünyasının liderleri arasında gerçekleşen toplantının yatırımcı güveninin arttığına dikkat çekildi.



Uzmanlar, DeepSeek ile başlayan trendin ardından Çin'de yıkıcı teknolojilere sahip yenilikçi şirketlerin sayısının artmaya başladığını belirtti.



Yatırımcı Andrew Qian, yapay zeka destekli optik girişimi Rid Vision, beyin-bilgisayar arayüzü şirketi AI CARE Medical ve robot üreticisi Shanghai Qingbao Engine Robotics'in yeni finansman arayan Çinli teknoloji girişimleri arasında yer aldığını söyledi.



Üç firmaya yatırım yapan New Access Capital'in CEO'su Qian, “Birçok insan yapay zeka şirketlerinin kapısını çalıyor. Yarısı iş birliğini tartışıyor, diğer yarısı da yatırımdan bahsediyor.” dedi.



Çin'de girişim sermayesi yatırımları 2021'deki zirvesinden bu yana düşüş kaydediyordu.