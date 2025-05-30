Çinliler Nvidia'nın yerini doldurmaya çalışıyor: Yerli çip arayışı hızlandı

ABD'nin ihracat kısıtlamalarını sıkılaştırmasının ardından Çin'in önde gelen teknoloji şirketleri, yapay zeka geliştirme süreçlerinde Nvidia çiplerinden yerli alternatiflere geçiş için harekete geçti.

Sektör kaynaklarına göre Alibaba, Tencent ve Baidu, ülkedeki artan yapay zeka talebine yanıt verebilmek amacıyla yerli yarı iletken çözümlerini test etmeye başladı.

Geçtiğimiz ay Donald Trump yönetiminin Nvidia'nın Çin'e yönelik satışlarına yeni sınırlamalar getirmesi, Pekin merkezli teknoloji devlerini hızla alternatif planlara yöneltti.

Kısıtlamalardan etkilenen modeller arasında, Joe Biden dönemindeki düzenlemelere uyumlu hale getirilmiş olan Nvidia'nın "sulandırılmış" H20 işlemcisi de bulunuyor.

"MEVCUT STOKLAR 2026'NIN BAŞINA KADAR YETERLİ"

Financial Times'a konuşan konuya yakın kaynaklar, mevcut Nvidia stoklarının 2026'nın başlarına kadar yeterli olabileceğini ancak sonrası için büyük bir belirsizlik yaşandığını aktardı. Yeni siparişlerin teslim süresi ise genellikle 3 ila 6 ayı buluyor. Bu durum, Nvidia'nın Çin'e özel geliştireceği olası yeni bir çipin zamanlamasına dair soru işaretlerini artırıyor.



Baidu'nun Yapay Zeka Bulut Grubu Başkanı Shen Dou, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, şirketin Nvidia'nın yerini alabilecek birçok çip seçeneği üzerinde değerlendirmeler yaptığını söyledi. Shen, özellikle yapay zeka çıkarım işleme süreçlerinde bu alternatiflerin öne çıktığını vurguladı.

"Zaman içinde, yerli olarak geliştirilen çiplerin, yine yerel yazılım altyapılarıyla birleşerek Çin'in yapay zeka ekosisteminde uzun vadeli inovasyonun temel taşlarını oluşturacağına inanıyoruz," diyen Shen, sektörün kendi kendine yeterliliğe doğru ilerlediğine dikkat çekti.