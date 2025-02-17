Çip devi Intel bölünüyor mu? Dev şirketler harekete geçti

Çip devi Intel'in bölünme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bildirildi.



Wall Street Journal'in haberine göre Broadcom ve TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), Intel'in bazı bölümlerini devralmak için görüşmeler yürütüyor.



Broadcom'un Intel'in çip tasarım ve pazarlama bölümünü devralmak istediği belirtiliyor.

TSMC ise Intel'in üretim tesislerinin tamamını veya bir kısmını kontrol etmek için bir yatırımcı konsorsiyumuyla hareket etmeyi planlıyor.



Broadcom ve TSMC arasındaki görüşmelerin şu an için ön hazırlık aşamasında olduğu ve resmi bir anlaşma yapılmadığı belirtiliyor. Ayrıca şirketlerin bağımsız hareket ettiği kaydediliyor.



TRUMP YÖNETİMİ İZİN VERECEK Mİ?



Intel'in bölünmesi durumunda ABD'deki çip üretim tesislerinin yabancı bir şirketin kontrolüne geçmesi ihtimali, Trump yönetimi tarafından ulusal güvenlik riski olarak değerlendiriliyor.



Trump yönetiminin Intel fabrikalarının yabancı bir şirkete geçmesi ihtimalini desteklemeyeceği belirtiliyor.

