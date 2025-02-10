Davos’ta ekonomi liderleri, yapay zekânın iş gücünün geleceği hakkındaki görüşlerini paylaştı

Yapay zekâ, günümüzde pek çok şirketin önümüzdeki yıllarda kullanmayı düşündüğü önemli bir teknolojik araç hâline geldi. Forbes’un verilerine göre şirketlerin %64’ü, yapay zekânın verimliliği artırabileceğine inanıyor. Ancak birçok çalışan, yapay zekânın yaygınlaşmasının mevcut iş fırsatlarını azaltabileceğinden endişe ediyor.



Morgan Stanley’den Ted Pick: “Yapay zekâ insan unsurunun yerini alamaz.”



Morgan Stanley CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Ted Pick, yapay zekâyı rutin işlerin üstesinden gelmek için yararlı bir araç olarak görüyor. Örneğin, not almak gibi tekrarlı görevleri kolaylaştırabileceğini belirtiyor. Ancak sonuç olarak, iş dünyasını asıl ayakta tutan insan faktörünün değişmeyeceğinin altını çiziyor:



“Evet, yapay zekâ oldukça önemli. Maliyet yapısında büyük verimlilik sağlıyor ve altyapıya yenilik getiriyor. Artık notları kendiniz yazmanız gerekmiyor, sistem bunları sizin için hazırlayabiliyor. 20 saatlik bir not alma sürecini %80 oranında kısaltabiliyorsunuz… [ama] yine de insana dayalı bir düzen anlayışına ihtiyaç var. Bu asla değişmeyecek.”



Yapay zekâ günlük işleri daha kolay ve hızlı hâle getirse de Pick, kendi işinin büyük bölümünün ilişki yönetimi odaklı olduğunu vurguluyor:



“Biz titizliği, alçakgönüllülüğü ve ortak çalışmayı ön planda tutuyoruz. Eğer müşterinizle uzun vadeli bir ilişkiniz yoksa kimse çok etkilenmez. Küçük detayları atlamak, bir soruya yanlış yanıt vermek veya hatalı bir tavsiyede bulunmak söz konusu olduğunda, en önemli şey hatayı düzeltip zaman içinde o müşteriye odaklanmaya devam etmektir.”





Nasdaq’tan Adena Friedman: “İnsanlar ‘sıkıcı’ işleri yapay zekâya devredecek.”



Nasdaq CEO’su Adena Friedman da yapay zekânın en büyük avantajlarından birinin, sıkıcı veya tekrara dayalı işleri üstlenmesi olduğunu söylüyor:



“Yapay zekâ bu raporları yazabilir. Siz verileri girersiniz, yapay zekâ raporu sizin yerinize oluşturur. Bu büyük bir zaman tasarrufu demektir. Aynı durum diğer düzenleyici raporlamalar için de geçerli. Teknoloji, çok sıkıcı ve tekrar eden işlerin önemli bir kısmını devralabilir.”



Friedman ayrıca, yapay zekânın bireysel yatırım portföyü önerileri sunarken veya müşteri sorularını yanıtlarken de son derece yararlı olabileceğini düşünüyor:



“Yapay zekâ, yatırımcılarla iletişim kurarken yeni ve ilgi çekici yöntemler sunmaya devam edecek. Algoritmalarla öngörüsel kararlar almak da bunun bir parçası.”



Ekonomist Nouriel Roubini: “Yapay zekâ eninde sonunda pek çok işi yok edecek.”



“Dr. Doom” lakabıyla tanınan ekonomist Nouriel Roubini, yapay zekânın iş dünyasındaki geleceğine dair daha karamsar bir tablo çiziyor. Pek çok kişi yapay zekâyı rutin görevleri hafifleten verimli bir araç olarak görse de Roubini, yapay zekânın hızlı gelişiminin iş olanaklarını kısa sürede yetersiz bırakacağını düşünüyor:



“Bu konuda iki farklı görüş var. Biri, yapay zekânın mevcut işlere destek olacağı, bazılarını ortadan kaldırsa da yenilerini yaratacağı görüşü. Diğeriyse uzun vadede yapay zekânın pek çok işi devralacağı ve yeterli iş kalmayacağı düşüncesi. Bana göre, zamanla ikinci görüşün doğru olduğu anlaşılacak.”



Roubini, yazılım ile donanımın “çığır açan entegrasyonu” sayesinde hem mavi yakalı hem de beyaz yakalı işleri yapay zekânın kolayca ikame edebileceğini belirtiyor. Özellikle yapay zekânın öğrenme kapasitesi doktora düzeyinde bir derinliğe ulaştığında bu dönüşümün hızlanacağını söylüyor:



“Bu biraz korkutucu ama önümüzdeki bir-iki yıl içinde gerçek olacak. Bence bu, ‘üretici (generative) yapay zekâ’dan bile daha büyük bir devrim.”